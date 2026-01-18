市川染五郎がドラマ『人間標本』で「役柄と自分は似ていないほうが演じていておもしろい」と感じた瞬間

「私の人生を賭けた最高傑作です」

「お聞かせしましょう、なぜ私が我が子を含む美しい少年たちを標本にしたのか」

長野県の山中で見つかった標本にされた6つの少年たちの遺体。物語は、蝶の研究者の大学教授・榊史朗（さかきしろう／西島秀俊さん）のセンセーショナルな告白から始まる。6人の少年の中には、自分の息子も含まれていた……。

原作は、ベストセラー作家で「イヤミスの女王」こと湊かなえ氏の小説『人間標本』。構想10年以上をかけて新たに書き下ろし、“禁断の衝撃作”と呼ばれている。小説の発売から2年を経て実写ドラマ化され、2025年12月19日（金）から全5話がPrime Videoにて世界独占配信がスタートし、注目を集めている。

この物語で市川染五郎さんは、榊史朗の息子、榊至（さかきいたる）を演じている。染五郎さんといえば、現在、押しも押されもせぬ“歌舞伎界の若きプリンス”の一人として活躍中だが、今回初めての現代劇ドラマ出演であることも大きな話題になっている。そんな染五郎さんのインタビュー前編では、『人間標本』に挑戦した想いを中心に話を伺う。

人間が持つ欲望や闇と美しさが魅力だった

染五郎さんにとって『人間標本』は初めての現代劇ドラマ出演となるが、この作品に出演しようと思った理由はどこにあったのだろうか？

「湊先生の原作の世界観にとても惹かれました。読んでいくほどにぐいぐいと引き込まれ、それぞれの人間がもつ欲望や闇を、ときにこんなにも美しく、自分の想像を超える描写に圧倒されました。そして、この世界の中に自分も登場人物としていられたら、うれしいなという気持ちになり、出演のお話を受けさせていただきました。

確かに、今回の作品は現代劇ドラマへの初挑戦ではありましたが、正直、自分としては特に未知の世界に挑む、というような気持ちはまったくありませんでした。歌舞伎の演目の中にもいろいろなジャンルがあり、新作を含めて現代劇のような作品もたくさんあるので、演じ方の違いについては、あまり感じることはなかった……、そういう意味では、日頃から歌舞伎の一つひとつの作品のお話をいただいて、毎回、それに向き合っていく、という姿勢とほとんど変わりはありませんでした。

ただ、歌舞伎のような舞台作品と、映像作品の演じ方の違いというものは、もちろんありました。舞台では常にお客様と対峙して演じていますが、映像作品では、お客様の息遣いを近くに感じるようなことはありません。これまでにも映像作品（現代劇以外）を何度か経験させていただきましたが、しばらく映像作品に関わっていると、歌舞伎の舞台に戻ったときに、ああこんなにも違うんだと気づかされるような、違いを痛感させられることがありました。そのときに、歌舞伎の演じ方に戻せるかなと感じたこともあったのですが、今回の『人間標本』も、作品を撮り終えた後で歌舞伎の舞台に臨んだら、少しそんな気持ちになりそうでした。でも、言い換えれば、それだけインパクトの強い現場だった、ということもいえるのかもしれません」

自分と似てないほうが演じていておもしろい

本作品で染五郎さんが演じる至（いたる）は榊教授の一人息子で、数年前に母を亡くし、父子二人暮らし。料理もできて、絵を描くことが好きな高校生。父の研究テーマである蝶にも詳しい、心根のまっすぐな若者という役どころだ。

父親役を演じた西島秀俊さんは、撮影後、染五郎さんについて「背筋に1本筋が通っているところが美しさにつながっている」「老成した部分と、とても純粋な部分が同居していて、非常に魅力的な特別な俳優だと思います」と語っていたが、ご自身は、至という凛々しくもピュアな青年を演じるにあたって、どのような向き合い方をしていたのだろうか。

「自分自身も至と同様に絵を描くことが好きなので、その点は似ています。ただ、好きな絵のジャンルが異なるように、自分と至とはまったく違う人物です。当然、物事の感じ方や考え方は違う部分がいろいろありました。でも、自分とかけ離れていると思える人物であればあるほど、役者としてはやりがいがあるというか、演じていておもしろい。自分と似ているところを発見するよりも、自分とは違うところを見つけるほうが思考的にも広がっていきます。そういう部分を見つけるたびに、さらにやりがいも出てくるようなところもあります。

ただ、脚本を読み込んで、こんなふうにこの台詞を言おう、こんなふうに演じよう、と考えて現場に臨んでも、実際の演技は現場での他の役者さんとやりとりする中で、その場で生まれてくるものなので、自分があらかじめ考えていったものとは違うものになることが、当然あります。それはすごく役者としては楽しい瞬間だと私は思っています。

やはり自分は舞台の人間なので余計にそうなのかもしれませんが、その場で生まれていくもの、他の役者たちと現場で、役者の内面的なところも含めて化学反応が起きて生まれてくるものを感じる瞬間がとても好きで、今回もそういう現場がとても楽しかったです」

玉三郎さんから学んだ演じるうえで大事なこと

染五郎さん自身、これまで舞台においても映像においても、制作現場で思ったことはしっかりと自分の意見を伝えるようにしてきているという。

「歌舞伎の世界でも、古典作品だけでなく、新作もたびたび上演されます。そのような作品の現場では、作り手の方や他の役者さんたちといろいろ話し合いながら作っていく、ということを常にやっていますし、映像の仕事でも、ここの台詞はこうなんじゃないか、と気になることがあるときはストレートに話してみる、ということを今までもやってきました。

以前、坂東玉三郎のお兄様と歌舞伎座で新作歌舞伎『源氏物語』に出演させていただいた際に、こんなことがありました。そのときはなにしろ、お相手は玉三郎さんですから、自分はこうやりたい、なんてとても言えない、と当然のように思っていて、口に出すこともしていませんでした。ですが、そういった中で、玉三郎のお兄様が“お芝居をしている間は先輩・後輩とかは関係なしに、いろいろ意見を言ってほしい”というようなことをおっしゃってくださったのです。

そして、自分の意見を言うことは、その意見に責任を持つことにもなる、ということも教えてくださいました。受け身だけではだめですし、自分の意見を持ってそれに責任を持つということは、役者として当たり前だと思います。そんなことを頭に置きながらいつも現場に臨んでいます」

物語の序盤、色彩の魔術師と呼ばれる世界的アーティスト・一之瀬留美（いちのせるみ／宮沢りえさん）の山奥の別荘に、若き芸術家の卵たちが集められる。『人間標本』では、共演者が同世代の俳優さん中心だったこともあり、現場は和気藹々という雰囲気もあったようだ。

「作品自体はシリアスな、とても重いお話なので、最初のころは、正直、たとえカメラが回っていないところでみなさんが素の状態とはいえ、どこまで作品の空気感と離れていいものなのか、ということを少し気にしていたのですが、途中からはそんな思いもどこかへ飛んでいったというか。同世代の共演者のみなさんも、本当にみんな明るい人たちばかりで、それぞれの役の個性もきっちりと掴んでいて、みなさんの明るさに助けられた部分も大きかったと思っています。

それは父親を演じてくださった西島さんも同じで、役の上では親子という関係性ですが、その関係性を無理に裏で事前に作っておくという感じではなくて、演じながらとても自然体というか、ナチュラルでいてくださった。その親子の距離感がとても心地よくて、それもあって他の共演者の方々とも自然な距離感を作っていけたのかな、という感じがしています」

◇後編も引き続き、染五郎さんにドラマ撮影時の想いなどを中心にお話を伺う。

市川染五郎（いちかわ・そめごろう）

2005年3月27日生まれ。十代目松本幸四郎の長男として東京に生まれる。祖父は二代目松本白鸚。2007年（平成19年）6月 歌舞伎座『侠客春雨傘』で初お目見え。2009年6月歌舞伎座『門出祝寿連獅子』で初舞台。2018年1月・2月歌舞伎座『勧進帳』源義経他で八代目市川染五郎を襲名。2026年5月からは舞台『ハムレット』の公演も予定されている。

