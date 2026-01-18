阪神・淡路大震災から31年を迎えた17日、ヴィッセル神戸の選手・スタッフらが黙とうを行いました。

神戸発のJクラブとして1995年1月1日に始動したヴィッセル神戸。その直後となる1月17日に「阪神・淡路大震災」が発生しました。選手らはその年、岡山県倉敷市で練習を開始。その後も各地の練習場を転々としながら練習に励みました。

現在、沖縄でキャンプを行っている選手たち。17日に行われたトレーニングマッチのキックオフ前に、選手・スタッフらが並んで黙とうを行いました。

兵庫県出身で現在28歳の山川哲史選手は「31年前にたくさんの方が亡くなって、たくさんの方々の大切なものが失われた日だということをこれからも忘れてはいけないと思います。ヴィッセル神戸としても復興と共に立ち上がってきたクラブなので、そのクラブの一員として、今日という1日をしっかり大事に生きていきたいと思いました」とコメントを発表。あわせて「ヴィッセル神戸は立ち上げからたくさんの方々に支えられてきたクラブです。皆さんの支えがあってこのクラブがあると思うので、そういった方々への感謝の気持ちを忘れず、たくさんの方に勇気や感動を与え、ヴィッセル神戸が生きる力になれるように自分たちはしっかり戦っていきたいと思います」と今年への意気込みを寄せました。