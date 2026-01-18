アイアンはヘッドを走らせると安定する！久々のラウンドで意識することは…

「久しぶりのラウンドが決まったゴルファー」は、このレッスンが必読。

有村自身、産休や育児でクラブを握らない時間が長かったが、そこから復帰するまで経験をもとに、急ピッチで仕上げる”いろは”を伝授します！

アイアンの練習で重要なのはヘッドを積極的に走らせる意識！

ここからヘッドを走らせます（写真左）

ヘッドが手を追い越してハンドレイトになるイメージです！（写真右）

「スタート前のアイアンショットは、しっかりヘッドを走らせて打つ練習が大切です！」と有村。コースに行くとOBなどが気になり、思い切りが悪くなるのはトッププロでも同じ。その”予防策”として、ヘッドの重さを利用したスイングを練習することが重要だそうだ。

ヘッドを走らせるためには、上半身の脱力が必要不可欠。必然的に「リキみ」を抜くことにつながり、左右へのバラつきも軽減される。「飛んで曲がらない」要素をスイングに取り入れられるので、アイアンだけでなくドライバーショットも安定してくる。

フィニッシュは左足1本で立つ

右足を浮かせても立てるくらい振り切るのがグッド。「フィニッシュをしっかりとることが1番のミス防止につながりますよ」と有村。

ハンドファーストのイメージは×

「ハンドファーストのイメージはオススメしません」（有村）。コースでは体がリキみがちなため振り遅れやすい。ヘッドを走らせたハンドレイトのイメージがちょうどいいそうだ。

左肩のポジションに注意

バックスイングで左肩が上がると、プレーンがフラットになる。この状態からヘッドを走らせてしまうと、プッシュスライスなど曲がり幅の大きなミスショットが出やすい。

いかがでしたか？ ヘッドを走らせる意識をぜひ実践してみてください！

有村智恵

●ありむら・ちえ／1987年生まれ、熊本県出身。159cm。JLPGAツアー通算14勝（メジャー1勝）。23年には自身が発起人となるLADY GO CUPをスタートさせるなどゴルフ界に尽力。双子の男の子の母。

協力＝袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース