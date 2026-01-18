特集は馬のひづめを整え、蹄鉄をつける職人「装蹄師」です。

馬を愛し、馬と生きる。

県内でただ一人の装蹄師を取材しました。

諫早市の馬事公園にある乗馬クラブ。

広い馬場を気持ちよさそうに馬が駆け回ります。

その軽快な足取りは “ある職人” の技術によって守られています。

「カン…！カン…！カン…！」

熱く熱せられた馬の蹄鉄に槌を振り下ろすのは龍田 太朗さん(41)。

諫早市出身で県内でただ一人の「装蹄師」です。

（龍田さん）

「装蹄師という仕事は簡単に言えば “馬の靴屋さん” 」

装蹄は全て手作業で行われます。

馬のひづめは、人間の「爪」にあたり、放っておくと伸び過ぎたり、すり減ったりします。

馬がケガをしないよう伸びたひづめを削って整え、保護するための蹄鉄を付け替える技術を持っているのが装蹄師です。

龍田さんはまさに “馬の足を守るプロ” なのです。

（龍田さん）

「一本一本、ひづめのバランスをしっかり作ってあげて、バランスよく足を運べるように整えてあげるイメージです」

すり減った古い蹄鉄を外し専用の道具でひづめを整えたら馬の足に合うよう新しい蹄鉄を熱します。

（龍田さん）

「蹄鉄を平らにして、ひづめと蹄鉄の密着を高めるために焼き付け作業をする」

ひづめと蹄鉄が隙間なく密着するように、ミリ単位で微調整を繰り返します

完全にフィットすることを確かめて、専用の釘で固定すると作業は終了。

4つのひづめを全て交換すると1時間ほどかかるそうです。

（龍田さん）

「ひづめは馬1頭1頭でも違うし、1頭でも4本とも全く違う形というのが多い。足が痛くて走れなかった馬たちが装蹄によって、また走れる姿を見ると非常にやりがいを感じる」

◆馬と出会い 国体出場 そして装蹄師へ

龍田さんが馬に夢中になったきっかけは、子どもの頃の乗馬体験でした。

（龍田さん）

「小学校3年の時なんですが、(馬に)またがった瞬間に目線が高くて、見たことがない景色だったのでそこでとりこになったと思う」

県内で唯一、馬術部がある諫早農業高校に進学し1年生から当時の国体に出場。

栃木県の専門施設で装蹄師の資格を取得した後、宮内庁で馬車馬の世話や管理に携わり、24歳の時に地元・諫早市へUターンしました。

（龍田さん）

「馬にとって一番支えてあげられる職業だと思ったので、この仕事を選びました。長崎に装蹄師が一人もいない状況がありましたし、長崎に帰ることにしました」

現在、龍田さんは装蹄師として九州各地の乗馬クラブを回る多忙な日々。

自身が運営する「諫早乗馬クラブ」にも約30頭の馬がいます。

スタッフとともに世話を行っているのが妻・佳野さんです。

（妻・佳野さん）

「(性格は)穏やかです。(馬をなでて)このコはもう全身ゴシゴシされるのが好きなので、顔でも結構触られるのが好きですね。お休み明けなので結構元気だと思います。お利口さんに運動してくれると思います」

佳野さんも馬術競技の経験者。

厩舎の清掃からエサやり、運動など馬たちの日々の体調管理を行っています。

（龍田さん）

「乗ってみてどう？」

（妻・佳野さん）

「国体ぶりの障害飛越だったから(馬は)オフモードが強かった。相変わらずおりこうさん」

（龍田さん）

「ちょっとやせた方がいいかな」

馬の気持ちを理解し、多忙な龍田さんをサポートする心強い存在です。

（妻・佳野さん）

「基本的に夫は平日はいないと思っているので、私が出来るのは馬のこと。装蹄に関しては私は何もできないので、クラブをしっかり守るのが私の使命と思っている」

（龍田さん）

「感謝しかないです」

◆夢は馬術競技全国大会で1位

そして今年、龍田さんの描く夢が・・・

“馬術競技の現役選手”としての飛躍です。

（龍田さん）

「全日本とか国スポという全国大会でまだ優勝した経験がないので、全国大会で1位になるというのが目標です」

（龍田さん）

「人と馬とでお互いを尊重し合いながら、お互いのいいところを引き出せるのが(馬術競技の)醍醐味だと思う」

馬と人が「心をひとつ」に。

午(うま)年の今年こそ全国制覇をと意気込んでいます

そんな龍田さんにとって「馬」とは。

（龍田さん）

「馬は僕からしたら本当にパートナー。友だちみたいな存在です。(装蹄師は)馬を支えていくには重要な職だと思うので、興味をもって自分もなりたいという人が一人でも増えてくれたら非常にうれしい」

龍田 太朗さん。

馬に魅せられ、馬をこよなく愛する県内唯一の装蹄師はこれからも馬とともに人生を歩んでいきます。