＜速報＞松山英樹は3日目「65」で浮上 1打差の金谷拓実はまもなくスタート
＜ソニー・オープン・イン・ハワイ 3日目◇17日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞米国男子ツアーの2026年開幕戦は第3ラウンドが進行中。松山英樹は7バーディ・2ボギーの「65」で回り、トータル6アンダー・17位タイまで伸ばした。
【写真】しっかり左に踏み込んでヒット！ 松山英樹のスイング
3パットのボギー発進としたが、2番でバウンスバック。2度の連続バーディで前半で4つ伸ばして折り返す。後半は伸ばしあぐねたが、最終18番パー5で2オンに成功し、2パットのバーディで締めくくった。1打差6位タイからスタートする金谷拓実は、このあと日本時間午前7時35分にラウンドを開始する。日本勢は5人が決勝ラウンドに進出。米澤蓮がトータル5アンダー、金子駆大がトータル2アンダー、平田憲聖がトータル1アンダーで前半をプレーている。今大会の賞金総額は910万ドル（約14億3969万円）。優勝者には163万8000ドル（約2億5918万円）が贈られる。
