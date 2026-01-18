黄金比タレでふっくら甘辛！基本のブリの照り焼き【材料】（2人分）ブリ(切り身) 2切れ塩 小さじ 1~2小麦粉 小さじ 2<照り焼きダレ>酒 大さじ 2みりん 大さじ 2砂糖 大さじ 1.5しょうゆ 大さじ 2サラダ油 小さじ 2ホウレン草 2/3束【下準備】1、ブリの両面に塩を振り、15分以上置く。出てきた水分をキッチンペーパーで拭き取る。2、＜照り焼きダレ＞の材料を混ぜ合わせる。3、ホウレン草は根を切り落とし、特に根元をきれいに水洗いする。たっぷりの熱湯でサッとゆでて水に取り、粗熱が取れたら水気を絞り、長さ3cmに切る。【作り方】1、ブリに薄く小麦粉をからめる。フライパンにサラダ油を入れて中火にかけ、ブリを入れて両面こんがり焼き色をつける。余分な油をキッチンペーパーで拭き取る。2、＜照り焼きダレ＞を加え、火を強めてタレを煮たたせながら煮詰める。タレにトロミがついてきたらブリにからめて器に盛り、タレをかけてホウレン草を添える。【このレシピのポイント・コツ】塩を振ってすこし置く事で、魚の生臭さと余分な水分を取ります。このひと手間で、よりおいしくなります！