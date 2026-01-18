【SVリーグ】ウルフドッグス名古屋 1ー3 サントリーサンバーズ大阪（1月17日・男子第11節）

【映像】ファンが騒然となった似顔絵の出来栄え

SVリーグを代表する選手の“絵心”が話題だ。ウルフドッグス名古屋がホームにサントリーサンバーズ大阪を迎えた一戦を前に、リベロでキャプテンの市川健太と、オールスターに最多得票で出場する水町泰杜が“仲良しコンビ”な様子を披露。中継の企画で水町が市川の似顔絵を描いた際、ファンからは「ホラー」とツッコミが入るシュールな一幕もあった。

1月17日に大同生命SVリーグ男子の第11節が行われ、ウルフドッグス名古屋はホームでサントリーサンバーズ大阪と対戦。この試合を中継したABEMAでは試合前から注目の場面があった。

VTRに登場したのは、WD名古屋の“仲良しコンビ”とされる26歳の市川と、24歳の水町。2人は、試合に向けたポイントを語ると共に、昨季の新人王でもある水町は、先輩でもある市川に対して「面倒見“は”いい、お兄ちゃん」と、仲の良さを披露していた。

その後、「制限時間30秒！似顔絵タイム」というお互いの似顔絵を描くコーナーで、衝撃の展開に。まずは、市川が描いた水町の似顔絵に対して、水町は「ベースボールやんけ」と、ホームベースのような輪郭にツッコミを入れ、先輩に対して「全然ダメっすね」と痛烈なダメ出し。では、先輩を上手く描けるのかということで描き始めると……途中経過を見ながら、市川は思わず笑いながら崩れ落ちる始末。そしてその絵が披露されると、なかなかにシュールな出来栄え。市川の「センターパート」の髪の分け目と、特徴的な「下唇」を表現したというそれは、お世辞にも“上手”とは言えない出来栄えだった……。

このシーンにはファンもSNSで「水町くんの市川くんの似顔絵がホラー」とコメントを寄せるなど、水町“画伯”の絵心に戦々恐々としているようだった。

なお、この日の試合で水町は欠場となったが、ホームの「IGアリーナ」には、SVリーグ史上最多動員となる14,016人の観客が詰めかけ大盛り上がり。2025年夏にオープンした日本最大級の多目的アリーナを埋め尽くすファンが熱戦を見守る中、WD名古屋が第1セットを奪う熱戦となった。しかし、19連勝中と圧倒的な前年度王者の底力を前に徐々にペースを奪われ、最終スコアは1―3で逆転負け。GAME1での勝利には届かなかった。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）