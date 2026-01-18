『「職場で孤立する人」と「周りに助けてもらえる人」の決定的な差』

それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍 『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』 （沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。「チームの空気が変わった」「メンバーとの関係性が良くなった」と話題の一冊から、「チームで結果を出すためのコツ」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「仕事を抱え込む人」と「周りから助けてもらえる人」

職場で、なぜかいつも一人で仕事を抱え込んでしまう人がいます。

「頼みにくい空気がある」

「相談しても広がらない」

「結局、自分でやるしかない」

一方で、特別に優秀だったりするわけでもないのに、自然と周りから助けが集まる人もいます。

この差は、スキルや成果の差ではありません。

もっと手前の、人との向き合い方にあります。

孤立を生む正体は「リスペクトの欠如」

『チームプレーの天才』という本では、その点についてこう書かれています。

心理的安全性が高い状態のチームには、ほぼ例外なく根底に互いへのリスペクトがあります。

――『チームプレーの天才』（81ページ）より

具体的には、下記の特徴があります。

・自分（たち）の「べき論」を一方的に押し付ける

・相手を下請け扱い、業者扱いする

・アイデアや手柄を横取りする

・役割を「偉さ」と勘違いする

・仲介者や目立たない人に感謝をしない

・感謝を受け止めず、謙遜しすぎる

こうした「雑な関わり方」が積み重なると、周囲は少しずつ距離を取り始めます。

結果として、「困っていても助けてもらえない人」になってしまうのです。

周囲に「無関心」な人が、孤立する

一方、周りに助けてもらえる人は、仕事以前に人へのリスペクトを行動で示しています。

先ほど挙げた「周囲から距離を取られてしまう人の特徴」と、逆の行動を示しているのです。

それらは特別なスキルではなく、ただ、「相手を雑に扱わない」という姿勢です。

さらに『チームプレーの天才』では、こうも述べられています。

とりわけ注意したいのが「無関心さ」。

――『チームプレーの天才』（84ページ）より

職場で孤立し、周りの人に助けてもらえない人というのは、自分自身が周囲に興味を持たず、手を差し伸べようとしない人のことなのです。

人は忙しすぎると目の前のタスクに没頭してしまい、周囲や他者に無関心になる生き物です。

だからこそ、余白を創出し、様々な場や体験を増やし、対話力やリスぺクティング行動などの能力を磨き、相手を無駄に遠ざけないよう意識することが大切なのです。