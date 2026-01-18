セリエA 25/26の第21節 カリアリとユベントスの試合が、1月18日04:45にウニポル・ドムスにて行われた。

カリアリはセバスティアーノ・エスポジト（FW）、セミ・キリツォイ（FW）、アダム・オベルト（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、ファビオ・ミレッティ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

54分、カリアリが選手交代を行う。セミ・キリツォイ（FW）からジェンナーロ・ボレッリ（FW）に交代した。

64分、カリアリが選手交代を行う。セバスティアーノ・エスポジト（FW）からリヤード・イドリシ（DF）に交代した。

その直後の65分に試合が動く。カリアリのジャンルカ・ガエターノ（MF）のアシストからルカ・マッツィテッリ（MF）がゴールを決めてカリアリが先制。

その後もユベントスの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、カリアリが1-0で勝利した。

なお、ユベントスは31分にケナン・ユルディズ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-18 06:51:03 更新