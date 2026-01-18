プロ・リーグ 25/26の第21節 サンジロワーズとメヘレンの試合が、1月18日04:45にスタッド・ジョゼフ・マリアンにて行われた。

サンジロワーズはアヌアル・アイトエルハジ（MF）、プロミス・アキンペル（FW）、ラウール・フロルツ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、ライオン・ラウバーバッハ（FW）、マクシム・キレエフ（MF）らが先発に名を連ねた。

35分に試合が動く。サンジロワーズのカミエル・バンデペール（MF）のアシストからプロミス・アキンペル（FW）がゴールを決めてサンジロワーズが先制。

ここで前半が終了。1-0とサンジロワーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、サンジロワーズが1-0で勝利した。

なお、サンジロワーズは45+1分にケビン・マックアリスター（DF）、76分にロス・サイクス（DF）、90+2分にキエル・シェルペン（GK）、90+2分にアナン・カライリ（FW）に、またメヘレンは31分にマクシム・キレエフ（MF）、83分にルドゥアヌ・アラル（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-18 06:51:42 更新