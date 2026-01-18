ラ・リーガ 25/26の第20節 ベティスとビリャレアルの試合が、1月18日05:00にエスタディオ・ベニート・ビジャマリンにて行われた。

ベティスはパブロ・フォルナルス（MF）、エセキエル・アビラ（FW）、アントニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、ジェラール・モレノ（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ビリャレアルは後半の頭から2人が交代。パウ・ナバロ（DF）、アルフォンソ・ペドラサ（FW）に代わりサンティアゴ・モウリーニョ（DF）、セルジ・カルドナ（DF）がピッチに入る。

57分に試合が動く。ベティスのアイトール・ルイバル（FW）がゴールを決めてベティスが先制。

65分、ビリャレアルが選手交代を行う。ジェラール・モレノ（FW）からニコラス・ペペ（FW）に交代した。

72分、ベティスが選手交代を行う。エセキエル・アビラ（FW）からパブロ・ガルシア（FW）に交代した。

75分、ビリャレアルが選手交代を行う。タジョン・ブキャナン（MF）からアジョセ・ペレス（FW）に交代した。

76分にビリャレアルのサンティ・コメサーニャ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

79分、ベティスが選手交代を行う。ジオバニ・ロセルソ（MF）からロドリゴ・リケルメ（MF）に交代した。

82分、ビリャレアルが選手交代を行う。アルベルト・モレイロ（FW）からMacia Carlos（MF）に交代した。

83分ベティスに貴重な追加点が入る。アントニ（FW）のアシストからパブロ・フォルナルス（MF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

その後もベティスの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ベティスが2-0で勝利した。

なお、ベティスは70分にディエゴ・ゴメス（DF）、86分にマルク・バルトラ（DF）、90+6分にマルク・ロカ（MF）に、またビリャレアルは36分にアルフォンソ・ペドラサ（FW）、80分にサンティアゴ・モウリーニョ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-18 07:00:36 更新