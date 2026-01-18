【Golden SixTONES】京本大我＆水卜アナの即興漫才に、松村北斗＆松井ケムリのシン令和ロマンが対抗

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月18日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』は、ゲストにお笑いコンビ・アンタッチャブルと水卜麻美アナウンサーが登場。

満を持してコンビで参戦のM-1王者と食いしん坊アナウンサーが、ご褒美グルメを目指してSixTONESとガチンコ対決を繰り広げる。

GOスト3度目の登場となるテキトー男・アンタッチャブル山崎弘也を「ザキヤマさん、来すぎです！」と笑顔で迎えるSixTONES。今回は相方・柴田英嗣とのコンビで参戦し、ますます大暴れの予感。

一方の水卜は、過去に森本慎太郎主演のドラマでナレーションを担当。「他人のような気はしないところはあるんですけど…」と森本に親近感を抱きつつも、まさかのひと言で森本を突き放し、一同爆笑。

■サイズ感対決で水卜麻美が大ピンチ

最初のゲームは、番組名物「サイズの晩餐」。身の回りにあるアレにコレは入るのか？ 入らないのか？ を予想する新感覚の目利きゲームだ。問題は全部で4問。正解すればご褒美グルメのお好み焼きをゲットできるが、正解数に合わせてご褒美のサイズは変化していく。

このコーナーが大好きだと言う水卜は「めちゃくちゃ自信あります。Huluで過去問をめっちゃ予習してきた」と準備万端。しかも「お昼ご飯、ここに懸けてるんですよ」と、朝の生放送後、食事を抜いて参戦する気合いの入れよう。そのサイズ感覚やいかに？ 進行役は松井ケムリ（令和ロマン）が務める。

1問目は「UFOキャッチャーの穴にUber Eatsのバッグは入る？ 入らない？」を予想。サイズ感の参考に、スタジオにUFOキャッチャーを用意。穴の感覚をつかむため、ひとりずつUFOキャッチャーにチャレンジ…と思いきや、いつの間にかアンタッチャブル×SixTONESの即興コントが始まり、スタジオはハチャメチャ大騒ぎ。

予想は「入る」「入らない」で意見が真っ二つに。食いしん坊の水卜は「今日は仕事頑張ったなっていう日に、3～4人前の中華を頼む」とUber Eatsでも大量注文。その経験からバッグのサイズを予想するが「今まで私は何を見てたんだ！」と、まさかの結果に大悶絶する。

さらに、歯科医の必須アイテムであるデンタルミラーや、漫才用のサンパチマイクを使ったサイズ問題に挑戦。一同の前にサンパチマイクが用意されると、予想はいったいどこへやら、待ってましたと言わんばかりに即興漫才グランプリが開演。

京本大我＆水卜の即興漫才に、松村北斗＆松井のシン令和ロマンが対抗。柴田は一人漫才で爆笑をかっさらう。そして最後はスタジオで、水卜が跳び箱を使った“生サイズの晩餐”に挑戦。「えっ!? えっ!?」「やったぁ！」と一同大興奮の結末は、ぜひ番組で確かめよう。

■ダジャレ対決で名解答連発

ダジャレで新感覚脳トレ「ダジャレッドカーペット」に挑戦。VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズで、正解すれば即勝ち抜けとなり、ご褒美グルメの鴨鍋をゲット。最後まで残ったひとりだけご褒美なしとなる。

「幻のイチゴがたったの1円」「ロングコートにターバンをコーディネート」など、面白VTRのなかにどんなダジャレが隠れているのか？

「オジさんはだいたいダジャレが好き」というアンタッチャブルが1問目から本領を発揮し、難しいダジャレを一発解答。さらに進行役のケムリも緊急参戦する。

意地を見せたいSixTONESも長文のダジャレを見抜くミラクル連発。「すげぇ！」「かっこいい！」「これは見事！」とスタジオは大盛り上がり。そんな大白熱のダジャレ対決、最後まで残ってしまうのはいったい誰か。

問題VTRには、タイムマシーン3号、東京ホテイソン、なかやまきんに君、なすなかにし、長谷川雅紀（錦鯉）、やす子が登場する。

アンタッチャブル×SixTONESの化学反応に、さすがの水卜アナもタジタジ!? となる『Golden SixTONES』は、1月18日21時から放送。

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES』

01/18（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾 / 「高」は、はしごだかが正式表記、森本慎太郎、田中樹）

ゲスト：アンタッチャブル、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

進行：松井ケムリ（令和ロマン）

