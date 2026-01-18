ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

お手入れも簡単！お茶もコーヒーもカップ麵もすぐに完成【ブルーノ】のマルチ電気ケトルがAmazonに登場!

1


ブルーノのマルチ電気ケトルは、インテリアに馴染む２色展開で、湯沸かし以外も楽しめるアタッチメント付きだ。

2


また、温度や時間が一目でわかるタッチパネルがついており、1度刻みの温度調整も可能だ。

3


お茶やコーヒーだけでなく、赤ちゃん用のミルクや、カップ麺までも簡単に作ることができる。

4


さらに、広い間口で洗いやすく、衛生的に保つことができる。オシャレと使いやすさを兼ね備えたアイテムだ。