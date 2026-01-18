女優の南沙良（23）が17日に放送された日本テレビ「1億人の大質問!?笑ってコラえて!」（後7・56）に出演。番組のエンディングで共演者が「大ファン」だったことを告白した。

番組の最後にMCの所ジョージから「いかがでしたか?」と感想を求められた南は「個人的な…アレなんですけど…」と切り出した。

続けて「私、木村昴さんの大ファンで!」と、隣の席で共演した声優・木村昴のことが大ファンだと告白した。突然のカミングアウトに木村は視線を向けたまま固まり、所は「今頃言う?」とびっくり。お笑いコンビ「アインシュタイン」河井ゆずるも「エンディングで?」と指摘した。

南は「隣に座れるんだと思って…」と照れ笑いを浮かべると、所が「じゃあもうちょっと席を隣にしてみたら」とおせっかいを焼いた。南は「いやいや。大丈夫です」と言いながらも席を立たされ、所が木村のイスにぴったりとつけた。

これに「あー!やー!」と大興奮の南。席に座り満面の笑みを浮かべると、河井は「どうりで僕ら1回も目が合わなかったですもん!」と今回の収録を振り返ってスタジオを笑わせた。