首を抱えて絶叫する小一郎(仲野太賀)に視聴者最注目 『豊臣兄弟！』第2話画面注視データを分析
●3年ぶり戦国時代の壮絶な描写にコメント相次ぐ
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、11日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第2話「願いの鐘」の視聴分析をまとめた。
仲野太賀＝『豊臣兄弟！』第2話より (C)NHK
○殺し尽くされた見るに堪えない光景
最も注目されたのは20時28分で、注目度79.4％。小一郎(仲野太賀)が信吉(若林時英)の首を抱えて絶叫したシーンだ。
野武士たちが去ったあと、小一郎は直(白石聖)とともに村へ戻ってきた。2人の眼前に広がるのは、奪い尽くされ、焼き尽くされ、そして殺し尽くされた見るに堪えない光景だった。辺りにはわずかに生き残った者たちの嗚咽(おえつ)が響いている。
突然、小一郎が駆けだした。慌てて追いかける直。そこにはすすり泣く玄太(高尾悠希)の姿があった。「信吉のやつ、植えたばっかりの苗…守ろうとして…」玄太の視線の先には、泥にまみれて田に倒れている変わり果てた信吉の姿があった。小一郎は駆け寄って信吉の骸を抱き起こす。しかし、その身体には首がなかった。小一郎が顔を上げると、視線の先には信吉の首が打ち捨てられている。小一郎はよろめきながら近づき、震える腕でその首を抱きあげると、その心の内をあらわすかのように雷鳴がとどろき、大粒の雨が叩きつけるように降り始める。
「何じゃこれは…次から次へと…わしらが何をした。何なんじゃこれはー!」小一郎は信吉の首を抱きしめながら慟哭(どうこく)した。その様子を見た直も声を殺して泣き崩れる。「これがこの世じゃ!」突然、聞き覚えのある声があたりにこだました。「何でここにおるんじゃ…」声の主は兄・藤吉郎だった。小一郎はただ、ぼう然とするしかなかった。
『豊臣兄弟！』第2話の毎分注視データ推移
○「この展開はキツすぎませんか」
注目された理由は、目を覆いたくなるような村の惨状に、視聴者の視線が集まったと考えられる。
直の婚礼の祝儀を狙った野盗が村を襲ったが、小一郎は策と仲間の協力を得て、なんとか野盗を退ける。しかし一息つく暇もなく、鉄砲の轟音を鳴り響かせる謎の野武士の集団が現れた。野武士たちは野盗を殺し、村で略奪を始める。この野武士たちが織田信長(小栗旬)と市(宮崎あおい)が話していた今川義元(大鶴義丹)の息のかかった者たちなのだろうか。
野盗たちをはるかに上回る武力を持った野武士たちに立ち向かうすべは小一郎にはなく、直とともに息をひそめ隠れるしかなかった。なんとか生き延びた2人だったが、村は甚大な被害を受け、小一郎は過酷な現実を突きつけられる。
SNSでは「べらぼうから大河見始めたんだけど戦の大河ってこんな感じなんだ…」「最初の野盗レベルならともかく、訓練されて武装した野武士にはひとたまりもないよな」「文化人の大河が2年続いてからのこの展開はキツすぎませんか」「こう何回も野盗に襲われたら遅かれ早かれ村はやられていたんだろうな」と、3年ぶりの戦国時代の壮絶な描写に視聴者のコメントが集まった。
今回、村に凄惨な被害をもたらした野武士は特定の有力大名や主君に仕えず、独自に武装した戦闘集団。平時には農民出身・地侍出身など多様な背景を持っていた。当時の社会では、正規の武士と区別され、ならず者として認識されることがあった。戦国大名に雇われて足軽として戦場に参加したり村落の防衛を行ってはいたが、治安を乱す存在として嫌われることも多く、大名にとっては利用価値と危険性を併せ持つ諸刃の剣だった。
また、この時代には戦いの後や移動中に乱妨取り・乱取りと呼ばれる略奪行為が頻発した。当時の軍隊は下級兵士への十分な俸禄制度が未整備であり、兵士が略奪によって糧を得ることが日常的だったといわれている。戦国時代の民衆は略奪を避けるため山林や城へ避難したり、家財を土に埋めるなどの自衛策をとった。織田信長・豊臣秀吉などは一銭切と呼ばれるわずか一銭でも盗んだ者を斬首にするという厳しい刑罰で略奪行為を厳しく禁じたと伝わっているが、一般的には略奪は当然の権利として認められていた。
野武士が用いた鉄砲は1543(天文12)年に種子島にやってきたポルトガル人によって伝えられる。その後、日本人の技術者たちはその仕組みを短期間で習得し国内生産が急速に進んだ。
ちなみに大型のものは大筒、小型のものは火縄銃と呼ばれた。鉄砲は従来の弓矢や槍と比べて、比較的早く訓練できる兵器だったため、戦国大名によって積極的に採用される。集団で鉄砲を用いる戦術へと転換が進んだことで、軍の戦い方や軍事組織のあり方が大きく変わった。
また、その急速な普及と大量生産の結果、日本は当時の世界でも屈指の鉄砲保有国となったのだ。1549(天文18)年に現在の鹿児島県にあたる薩摩で起きた、島津氏と肝付氏が激突した黒川崎の戦いが初めて鉄砲が実践に投入された合戦といわれている。
●織田信長、岩倉城を攻略する
第2話「願いの鐘」では前回に引き続き1559(永禄2)年の様子が描かれたが、最も注目されたシーン以外の見どころを紹介する。
まず、織田信長による岩倉城攻めのシーンが挙げられる。作中の前年、1558(永禄元)年に信長は伊勢守・織田信賢と尾張浮野で激突した。この合戦は浮野の戦いと呼ばれている。信長に敗れた信賢は本拠地である岩倉城へ退却した。
信賢は尾張上四郡守護代である父・織田信安の嫡男として生まれたが、信安が信賢の弟である織田信家を跡継ぎに指名しようとしたため、岩倉城から父と弟を追放し新しい城主となった。信賢から降伏の書状が届くが、信長は受け入れず使者を斬り殺し城と城下町に火を放った。信長の苛烈な面が描かれたが、出陣前の市との会話を思い起こすと、今川義元の横やりを警戒していたようだ。
この勝利により信長の勢力基盤がさらに強固になり、後の尾張統一・美濃攻略への足掛かりとなった。SNSでは「織田も今川もきっちりエグいことしててやっぱりこの時代は庶民にツライな」「信長の迫力がすごい。ただならない底知れなさを感じる」といったコメントが寄せられている。ちなみに2006年の大河ドラマ『功名が辻』の主人公のひとり・山内一豊の父の山内盛豊が討死したのはこの戦いだ。現在、浮野古戦場には戦没者を弔ううぐいす塚が残っている。
○清須へ向かう兄弟を見送る家族
また、迷う小一郎の背中を押した、なか(坂井真紀)、とも(宮澤エマ)、あさひ(倉沢杏菜)のシーンが挙げられる。家に男手が自分1人しかおらずためらう小一郎に、ともは別の村で馬貸しをやっている独り者が家に来てくれると伝える。史実では豊臣秀長・秀吉の姉・日秀尼は1534(天文3)年に生まれているので、1559(永禄2)年時点では約25歳。諸説あるが、戦国時代の農民の結婚年齢は男性が約18〜22歳前後、女性は約14〜18歳前後だったそうだ。ともはかなりの行き遅れだったのだ。
なかは8年前、高熱を出した小一郎のために藤吉郎が高価な薬を置いていったと打ち明けた。藤吉郎はそのために坂井喜左衛門(大倉孝二)の仏画を盗んだそうだ。藤吉郎から受けた恩を返し、力になるために小一郎は清須へ向かう決意を固める。そして、3人は清須へ旅立つ小一郎と藤吉郎、直を見送る。藤吉郎は小一郎のために喜左衛門の仏画を盗んだと明かされたばかりだったが、それはなかの作り話で実際に薬代を用立てたのは了雲和尚(田中要次)だった。
SNSでは「なかさんたちが3人とも助かったのは、ひょっとして村八分にされていたからかな。そうだとするとすごい皮肉だな」「兄弟の地頭の良さは母親譲りだったのか。しれっとあんなウソが出てくるなんてただものじゃないね」と、無事に生き延びた3人が話題となった。みんなしたたかだ。
きょう18日に放送される第3話「決戦前夜」では、清須へたどりついた小一郎、藤吉郎と直の3人。直は浅野長勝(宮川一朗太)の娘・寧々(浜辺美波)の侍女に任命される。一方、今川義元が大軍を率いて尾張へ進軍してくる。
(C)NHK
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。
(C)NHK
