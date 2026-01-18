ÂÐÖµ¤·¤¿ÂÇÎ¨9³ä¤Î¡È²øÊª¡É¤Ë¡Ö¥¦¥ï¤Ã¡×¡¡Ëº¤ì¤ÌÂç°ìÈÖ¡ÄÄ¶Ëþ°÷¤Îµå¾ì¤Ç°ÂÅÈ¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¼¡×
¸µ¹Åç¡¦µªÆ£»á¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¹â¹»3Ç¯²Æ¤ÎÀï¤¤
¡¡ÂçÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£¸µ¹Åç±¦ÏÓ¤ÎµªÆ£¿¿¶×»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒEJ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤Ï¡¢Ãæµþ¹â¡Ê¸½¡¦ÃæµþÂçÃæµþ¡Ë»þÂå¤Ë½Õ1²ó¡¢²Æ2²ó¡¢¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£1983Ç¯¤Î¹â¹»3Ç¯²Æ¤Ï¡¢°¦ÃÎÂç²ñ·è¾¡¤Ç¡¢¡È²øÊªÂÇ¼Ô¡ÉÆ£²¦¹¯À²ÆâÌî¼ê¡Ê¸µÃæÆü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ëµý±É¤ò²¼¤·¤Æ¡¢À»ÃÏ¹Ô¤¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ó¤À¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï½é¤á¤Æ¡È¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡¢¤ä¤Ã¤¿¤¼¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡1982Ç¯¡¢µªÆ£»á¤¬¹â¹»2Ç¯½©¤ÎÃæµþ¤Ï¡¢Åì³¤Âç²ñ½éÀï¤ÇÀÅÀ¶¹©¤ËÇÔ¤ì¤ÆÁªÈ´½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¤Ï½Õ²ÆÏ¢Â³¹Ã»Ò±à4¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢3´üÏ¢Â³¤Ç¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1983Ç¯²Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î»þ¡£¤¢¤Þ¤êÍß¤ò¸«¤»¤Ê¤¤µªÆ£»á¤â¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤¡¡¢ÊÑ¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Î²Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡£Ãæµþ¡¦¿ù±ºÆ£Ê¸´ÆÆÄ¤Î¸·¤·¤¤»ØÆ³¤Î²¼¡¢¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÎ×¤ó¤À²Æ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÏÌîÃæÅ°ÇîÅê¼ê¡Ê¸µºåµÞ¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ÃæÆü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤Ç¡¢µªÆ£»á¤ÏÇØÈÖ¹æ9¤Î¡Ö5ÈÖ±¦Íã¡×·óÅê¼ê¡£¥¨¡¼¥¹¤òµÙ¤Þ¤»¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç°¦ÃÎÂç²ñ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤â¤¦¼«Ê¬¤ÏÌî¼ê¤Ã¤Æ´¶³Ð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£2²óÀï¡¦ÆîÍÛ8-0¡¢3²óÀï¡¦Åì³¤¹©10-1¡¢4²óÀï¡¦´¢Ã«11-1¡¢5²óÀï¡¦ºùµÖ6-1¤ÈÃæµþ¤Ï½çÄ´¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Ï»³ÅÄÏÂÍøÆâÌî¼ê¡Ê¸µÃæÆü¡¢¹Åç¡Ë¤¬¼ç¾¤ÎÅìË®¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ6-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï´¢Ã«µå¾ì¤«¤Ê¡£¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¡¢ÎÝ¾å¤ÇÏÂÍø¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤â¤Í¡£»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢°§»¢¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢ÅìË®¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÏÂÍø¤¬Àé±©Äá¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¡¡£¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Í¡×¤È¡¢µªÆ£»á¤Ï¡¢º£¤ÏË´¤»³ÅÄ»á¤ÎÅö»þ¤Î»Ñ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤ÎÈ¾ÅÄ¹©Àï¤Ë¤ÏµªÆ£»á¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤Ç10-0¡£4ÈÖÂÇ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÌîÃæ¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤Î»î¹ç¤Ï¡ÖÌîÃæ¡¢µªÆ£¤Î4¡¢5ÈÖ¥³¥ó¥Ó¡×¤¬Â·¤Ã¤ÆËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ÎÂç¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¥à¡¼¥É¤ÏºÇ¹âÄ¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤Æ¡¢µý±É¤È¤Î·èÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
µý±É¤Î4ÈÖ¡¦Æ£²¦¤Ï¹Ã»Ò±à¤ÇÂÇÎ¨9³ä¡¢3ËÜÎÝÂÇ
¡¡µý±É¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤Î½Õ¤ÎÁªÈ´¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ8¶¯Æþ¤ê¡£4ÈÖÂÇ¼Ô¤ÎÆ£²¦¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î1²óÀï¡¢2²óÀï¡¢½à¡¹·è¾¡¤Î3»î¹ç¤Ç¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢10ÂÇ¿ô9°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨9³ä¡¢8ÂÇ¿ôÏ¢Â³°ÂÂÇ¡¢11ÂÇÀÊÏ¢Â³½ÐÎÝ¤È¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤ÆÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæµþ¤È¤ÎÂÐ·è¤ÏÂçÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤Ç¡¢Ç®ÅÄµå¾ì¤ÏÄ¶Ëþ°÷¤À¤Ã¤¿¡£¡Öµý±É¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÎÊ¿ÅÄ¡Ê¹¬É×Åê¼ê¡Ë¤â¥·¥å¡¼¥È¤òÅê¤²¤ë¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£µªÆ£»á¤â¼«Á³¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌîÃæ¤¬1²óÎ¢¤Ë¡Êµý±É3ÈÖÂÇ¼Ô¤Î¡Ë¥Î¥ê¡Ê°ËÆ£µªÉ§³°Ìî¼ê¡Ë¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¡Ê¥½¥í¡Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡Ê4ÈÖ¤Î¡ËÆ£²¦¤¬¥é¥¤¥ÈÁ°¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¦¥ï¤Ã¡¢²¿¤«Î®¤ì¤¬°¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¤½¤Î²ó¤ò1ÅÀ¤À¤±¤ËÍÞ¤¨¡Ë¤¹¤°¼¡¤Î²ó¡Ê2²óÉ½¡Ë¤Ë¡Ê1-1¤Î¡ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£¼«Ê¬¤â¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ó¥Ê¡¼°ìÎÝ¡¢¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¥é¥¤¥È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î´Ö¤ËÍî¤Á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç°ì¡¢»°ÎÝ¡£¤½¤ì¤«¤é1ÅÀÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤ÇÎ®¤ì¤¬¤Þ¤¿Ãæµþ¤ËÍè¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ÌîÃæ¤â2²ó°Ê¹ß¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢Æ£²¦¤Ë¤â2ÂÇÀÊÌÜ°Ê¹ß¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤µ¤º¡¢3°ÂÂÇ´°Åê¡£ÃæµþÂÇÀþ¤Ïµý±É¡¦Ê¿ÅÄ¤Ë¼ê¤³¤º¤Ã¤¿¤¬¡¢9²ó¤Ë2ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤Æ3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¡Ö5ÈÖ±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿µªÆ£»á¤Ï3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£¤³¤Î²Æ¤Î°¦ÃÎÂç²ñ¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.435¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Þ¤¡¡¢¤è¤¯ÂÇ¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£ÃíÌÜ¤ÎÂç°ìÈÖ¤òÀ©¤·¤Æ·è¤á¤¿¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤¼¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡£¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÇ¾Î¢¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë