終売前に急げーーーッ！！【モスバーガー】種類豊富で迷っちゃう♡「期間限定メニュー」がアツい

【モスバーガー】では、レギュラーメニューはもちろん、季節に応じて登場する「期間限定メニュー」も注目度の高い人気商品です。販売期間を過ぎてしまうと次に出会えるのは1年後、もしくはしばらくお目にかかれないことも……。そこで今回は、逃さずチェックしたい種類豊富な限定メニューをまとめました。

新年に飲みたいデザートドリンク

「モスシェイク バニラ」とオリジナルのソースを組み合わせた「まぜるシェイク」シリーズ。通年販売している抹茶とは別に、期間限定メニューの「まぜるシェイク 栗」が販売中なので、現在は2種類のフレーバーが楽しめます。@megumiko_maniaさんによると「混ぜるほどに、まろやかに変化していくシェイク」なんだそう。販売期間は1月下旬頃までのため、終売間近です！

果汁を感じるリッチなジンジャーエール

「ぶどうとりんごのスパークリングサングリア＜ノンアルコール＞」は、3月下旬頃まで販売予定の限定ドリンク。オリジナルのサングリアソースとジンジャーエールを組み合わせており、スパークリングワインのような味わいを楽しめそうです。公式サイトによると、サングリアソースには「マスカットオブアレキサンドリアの濃縮果汁をベースに、洋なしとりんごの果肉を加えた」そうで、高級感のあるフルーティーな風味が感じられるかも。

身体を温めてくれるほっこりポタージュ

3月下旬頃まで限定販売中の「ブロッコリーとじゃがいものポタージュ」。ポタージュにはブロッコリーとじゃがいも以外にも、たまねぎ・セロリ・ショルダーベーコン・ほうれん草なども使用しているため、旨味がぎゅっと詰まった一杯になっていそうです。とろみのあるポタージュは、バーガーと一緒に食べるとより一層満足感が高まるはず。

秋冬の定番スイーツメニューが今年も登場！

秋冬シーズンの定番スイーツといえば、やっぱり「おしるこ（粒あん）」。この時期になると、筆者もおしるこを目当てについついモスへ足を運んでしまうことも多いです。おしるこは、小豆の風味を活かしたやさしい甘みなので、スルスルと喉を通ります。おしるこに入っている丸餅もほどよいボリューム感となっており、食べ終えた後の満足感も高めです。

種類豊富な【モスバーガー】の「期間限定メニュー」は、いつものセットをさらにリッチにしてくれる特別感のあるものばかり。1月下旬で終売となる「まぜるシェイク 栗」以外は、3月下旬頃まで販売予定なのでぜひ一度味わってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

