大好きな家族が正月休みで帰省して大はしゃぎしていた猫。休みが終わり帰ろうとすると...？帰ってほしくない猫がとった驚きの行動が切ないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で39万回表示を突破し、「帰れない」「こんなんされたら泣いちゃいます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：連休中、大好きな家族が帰省して『大喜びの猫』→別れの時がくると……「泣いちゃう」「切なすぎる」胸を打つ光景】

帰っちゃイヤ！

Xアカウント「AKR」に投稿されたのは、猫の『しんば』くん。

しんばくんは投稿主さんの妹さんが大好きなのだといいます。正月休みで実家に帰省してきたという妹さん。しんばくんは大喜びで妹さんにべったりくっついていたとのこと。投稿主さんもしんばくんに話しかけたものの、妹さんの上に乗りながらいい加減な返事しか返してくれなかったそう。

しかし、楽しい日々はあっという間。休みが終わり、妹さんは帰ってしまったそう。すると、投稿主さんも知らなかったしんばくんの驚きの行動を、妹さんから写真付きでメッセージが送られてきたといいます。

なんとしんばくんは、妹さんが帰る直前に上着の上に座り込み帰れないようにしていたのだとか。じっと妹さんを見つめるしんばくんの目が、まるで『帰らないで』とでも言っているかのような様子だったそう。しんばくんの全体重をかけて上着を取らせまいとする姿に、思わず切ない気持ちになってしまいました。大好きな人と一緒にいたいという気持ちをストレートに表すしんばくんなのでした。

全身で愛の重さを表現したしんばくん

妹さんが帰れないように頑張ったしんばくんを見た方たちから「寂しくなっちゃうね」「またすぐに会えるといいね」などの声が寄せられていました。

Xユーザーからしんばくんの気持ちへの共感と励ましの声がたくさん届きました。

Xアカウント「AKR」では、しんばくんたちの愛らしい姿がたくさん投稿されています。早くお休みになって、また大好きな妹さんに会えるといいですね。

写真・動画提供：Xアカウント「AKR」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。