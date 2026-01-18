得点王・日高は大宮、荒木はいわきFCへ

第104回全国高校サッカー選手権大会は、神村学園（鹿児島）の初優勝で12日に幕を閉じた。昨夏のインターハイに続き、夏冬2冠を達成。優勝メンバーの進路が続々と発表され、ファンの間で反響が広がっている。

J2のRB大宮アルディージャは16日、7得点を挙げて全国高校サッカー選手権で得点王に輝いた神村学園のFW日高元が加入することを発表。日高は大宮の公式サイトに「伝統のあるクラブで、幼いころからの夢であったプロサッカー選手というキャリアをスタートできることを、大変うれしく思います」などとコメントを寄せた。

X上の大宮ファンも興奮。「選手権ドリームやな！ おめでとうございます」「大宮を選んでくれてありがとう」「選手権得点王が大宮に来てくれたぁぁぁぁぁ！！！！」「選手権得点王が加入なんて最高かよ」などの声が上がった。

神村学園からプロ入りするのは日高だけでない。16日、J2いわきFCは、MF荒木仁翔の加入を発表。同チームには既に主将のDF中野陽斗の加入も決定していた。



（THE ANSWER編集部）