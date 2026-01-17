Tesla Japan 合同会社は、2026年1月23日（金）に静岡市葵区の大型商業施設「MARK IS 静岡」1Fに新たな直営ストア「テスラ静岡」をオープンする。同ストアでは、ミッドサイズセダン「Model 3」とミッドサイズSUV「Model Y」の展示および試乗体験を提供し、電気自動車（EV）への関心が高いユーザー層や、新たにEV購入を検討する層をターゲットとしている。

テスラ静岡の誕生：静岡市に初の直営ストアがオープン

世界的な電気自動車メーカーであるテスラは、静岡市に初の直営ストアとなる「テスラ静岡」を2026年1月23日（金）に開業する。この新拠点は、東名高速道路などの主要交通網が集中する静岡県において、EVの普及を加速させる重要な役割を担う。MARK IS 静岡は、東静岡駅からアクセスしやすい立地にあり、買い物客が気軽に最新のEVに触れる機会を提供する。

これまでテスラは静岡県内で浜松市と磐田市にストアを展開してきたが、テスラ静岡のオープンにより、テスラ浜松との2店舗体制で県内の中部と西部地域を広くカバーする。これにより、より多くの人々がテスラの持続可能な社会への貢献と、その中核を担うクルマを直接体験できるようになる。

テスラ静岡では、同社の主力製品である「Model 3」と「Model Y」が展示される。特にModel Yは、日本市場でもその人気を確立しつつあるモデルである。

主力モデル「Model 3」と「Model Y」の魅力

テスラの電気自動車は、洗練されたデザイン、高い加速性能、そして先進的な自動運転技術やAI技術が融合されている点が特徴である。

Model 3: シャープなラインと流れるようなシルエットを持つミッドサイズセダン。都市部での走行から長距離移動まで、幅広いシーンで高いパフォーマンスを発揮する。 Model Y: 広々とした室内空間と高い実用性を兼ね備えたミッドサイズSUV。ファミリー層にも適しており、日常使いからレジャーまで対応する。

メーカーは、テスラ車が単なる移動手段に留まらず、「未来感」を体現していると説明している。環境に配慮したテスラ車は、静岡県の雄大な自然の中でのドライブにも適しているだろう。

EV購入のハードルを下げる：補助金増額と金利0%キャンペーン

電気自動車の購入を検討しているユーザーに向けて、Model 3およびModel Yの新車購入を対象とした二つの強力なサポートが提供されている。

CEV補助金が大幅増額: 政府によるクリーンエネルギー自動車（CEV）補助金が、従来の87万円から最大127万円へと増額された。この補助金は、電気自動車の購入費用を実質的に抑える効果があり、購入検討者にとって大きなメリットとなる。 金利0%キャンペーン: 最大5年間（60回払い）の金利0%ファイナンスオプションも提供されている。このキャンペーンは、月々の支払額を抑えながらテスラ車を所有できる機会を提供し、補助金と組み合わせることで、これまでにない好条件でテスラ車の購入が可能となる。

これらの施策は、電気自動車への移行を強力に後押しし、価格面からもテスラ車を選択する理由を強化していると言える。ファイナンスオプションの詳細はテスラのウェブサイトで確認できる。

単なる自動車メーカーではない：テスラの「総合力」

テスラは、「持続可能なエネルギーへの世界の移行を加速する」というミッションを掲げ、自動車製造に加えてエネルギー事業、充電インフラ（スーパーチャージャーネットワーク：テスラ独自の急速充電網）、AI技術、そして自動運転技術など、多岐にわたる事業を展開している。メーカーは、2025年にはグローバルで160万台以上の納車を達成し、エネルギー部門でも年間46.7 GWhという導入実績を記録したと発表している。これらの実績は、テスラが世界中で支持され、社会の変革に貢献していることを示している。日本市場においてもModel Yの人気が電気自動車の普及に寄与しており、この勢いを活かしてさらなる事業拡大を目指している。

テスラ静岡のオープンは、静岡県に住む人々がこの世界的なモビリティ変革に触れる貴重な機会となるだろう。

未来のドライブを体験：試乗とキャリアの機会

テスラ車が提供する加速感、静粛性、そして先進的なコックピット体験は、実際に試乗することでその魅力をより深く理解できる。試乗はテスラのウェブサイトから予約が可能である。

テスラは日本全国での施設拡大を通じて、電動化と持続可能な交通の普及に貢献し続けている。メーカーは、クリーンでサステイナブルな未来の実現に情熱を持つ人材を求めており、テスラジャパンでは経験を問わず才能を活かせるキャリアの機会を提供している。採用情報はテスラジャパンのウェブサイトで確認できる。

まとめ

テスラ静岡は2026年1月23日にMARK IS 静岡にオープンし、Model 3とModel Yの体験機会を提供する。現在、最大127万円のCEV補助金と最長5年間（60回払い）の金利0%ファイナンスキャンペーンが実施されており、電気自動車の購入を検討しているユーザーにとって最適なタイミングである。本ストアは、静岡県における電気自動車の普及促進と、持続可能なモビリティ社会への貢献を目指している。購入検討時のポイントとして、これらの優遇措置を最大限に活用することが推奨される。詳細はテスラの公式サイトで確認できる。

リリース提供元：Tesla Japan 合同会社