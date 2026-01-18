J1¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡ÖÂ¨·è¡×¡¡¹âÂ´¢ªJ3¢ªJ2¤«¤é¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ÉñÂæ¡ÄÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¡ÖÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¡×
µþÅÔ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò¤·¤¿ÀÐÅÄÐÒ»ñ¡ÖËÍ¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¡¡º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇJ2¤Î¤¤¤ï¤FC¤«¤éJ1¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò¤·¤¿DFÀÐÅÄÐÒ»ñ¡£
¡¡2021Ç¯¤ËJ3¤Î¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿J1¤ÎÉñÂæ¡£1¤Ä¤º¤Ä³¬ÃÊ¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¿23ºÐ¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯¤¤»×¤¤¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»ý¤ÁÁ°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤Ç¤¹¤°¤µ¤Þ¥Á¡¼¥à¤ËÆëÀ÷¤ó¤ÀÀÐÅÄ¡£¤¤¤ï¤¤Ç¤Ï3¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤¹¤ë¤È¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ê¡¼¥°Àï30»î¹ç°Ê¾å¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£
ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°½ªÈ×Àï¤Þ¤Ç¾å°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¡¢3°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢2·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤â¶¯ÅÙ¤â¹â¤¤¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Á¤â¹â¤¯¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡¢ËÍ¼«¿È¤â¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µþÅÔ¤ÎÁª¼ê¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¸·¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡¢Í×µá¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ï¹â¤¤¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤µá¤á¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤¤¤¤´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¹¥´¶¿¨¤òÆÀ¤¿¡£
¡ÖJ2¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¤à¤·¤í¤É¤ó¤É¤ó¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¸·¤·¤µ¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈôÌö¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ø²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡ÖÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ê¡×¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¡¢ÀÐÅÄ¼«¿È¤â¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£µþÅÔ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö°Î¤½¤¦¤Ë¸À¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØÍ¥¾¡ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥Á¡¼¥à¡Ù¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ë¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢1¤Ä¤ÎÎý½¬¤Ç1¤Ä¤Î¥Ñ¥¹¤È¤«¡¢¥ï¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¡¢Á´°÷¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë´¶¿´¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖËÍ¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä³Ð¸ç¤â»ý¤Ä¡£J2¤È¤Î¥ì¥Ù¥ëº¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤³¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡Áâµ®ºÛ´ÆÆÄ¤â¡Öº£¸å¤Ë¤â¤Ã¤È´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×Ó¹¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¡Ö1ÂÐ1¤Î¶¯¤µ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¾õ¶·È½ÃÇ¤ÎÎÉ¤µ¡×¤âÉ¾²Á¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¤È»×¤¦¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡¢Áâµ®ºÛ´ÆÆÄ¤ÏÀÐÅÄ¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
J1°ÜÀÒ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Î»Ñ¡×
¡¡µþÅÔ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ï¡ÖÂ¨·è¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖµþÅÔ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÐÅÄ¼«¿È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤ÆÍýÁÛ¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¾å¤ÎJ1¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢µþÅÔ¤µ¤ó¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¯¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢µþÅÔ¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡1¤Ä¤ÎÍýÁÛ¤ò¸½¼Â¤Ë¤·¤¿ÀÐÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂç¤¤Ê¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Î»Ñ¡×¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ÎÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤ÆÆü¡¹ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµþÅÔ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇÄãÌÜÉ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢J1¤ÎÉñÂæ¤ÇÂÐÀï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬FWÂçÇ÷Í¦Ìé¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤ò¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤â²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÄ©¤àÇ®¤¤¤â¤Î¤ò¿´¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂçÇ÷Áª¼ê¤È¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿§¡¹¤ÊÁª¼ê¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ç¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¹âÂ´¥×¥í¤«¤éÃå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¡¢6Ç¯¤ÎÇ¯·î¤ò¤«¤±¤Æ¼«¤éÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿J1¤ÎÉñÂæ¡£¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿»ç¤Î40ÈÖ¤¬¡¢º£µ¨ÃíÌÜ¤Î1¿Í¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾å¸¶Âó¿¿ / Takuma Uehara¡Ë