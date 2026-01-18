『豊臣兄弟！』第3回 “小一郎”仲野太賀、清洲へ 兄“藤吉郎”池松壮亮との二人三脚の暮らしが始まる
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第3回「決戦前夜」が18日の今夜放送される。
【写真】松下洸平演じる徳川家康が登場
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第3回「決戦前夜」あらすじ】
故郷の中村をあとにした小一郎、兄・藤吉郎（池松壮亮）、直（白石聖）の3人は織田信長（小栗旬）の城下町・清須にやってくる。織田家臣の浅野長勝（宮川一朗太）のもとへ挨拶に訪れるが、その場で直は長勝の娘・寧々（浜辺美波）の侍女になることが決まる。
兄弟の二人三脚の暮らしが始まるが、藤吉郎は小一郎にある秘密の計画を打ち明ける。そしてついに今川義元（大鶴義丹）の大軍が尾張に向けて進軍を始める。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
