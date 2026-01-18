鈴木亮平×戸田恵梨香共演、嘘と真実が入り乱れるエクストリーム・ファミリーサスペンス『リブート』今夜スタート
鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第1話が18日の今夜放送される。
本作は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開する“エクストリーム・ファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、事件を捜査している刑事に顔を変え、真実を追い求める様を描き出す。『マイファミリー』、『ラストマン-全盲の捜査官-』、『全領域異常解決室』などの作品で知られる黒岩勉が脚本を手がける。
■第1話あらすじ
ハヤセ洋菓子店を営む早瀬陸は家族を愛する心優しいパティシエ。2年半前に妻・夏海が前触れもなく失踪し、息子の拓海（矢崎滉）と母・良子（原田美枝子）とともに帰りを待ち続けている。しかし、その希望は突如絶たれる。店にやって来た捜査一課の刑事・儀堂歩（鈴木）から山中で白骨化遺体が発見されたと知らされ、検視の結果、遺体は妻だと断定されたのだ。
葬儀の最中、早瀬は夏海が勤めていたゴーシックスコーポレーションの顧問弁護士・海江田勇（酒向芳）から不可解な質問を受ける。ゴーシックスコーポレーションはホテルや飲食業を営む会社だが、代表の合六亘（北村有起哉）は裏の顔を持ち、儀堂ともつながりがある。葬儀場には合六の部下・冬橋航（永瀬廉）と財務担当・幸後一香（戸田）の姿もあった。
悲しみに追い打ちをかけるように、捜査一課の刑事・足立翼（蒔田彩珠）らが夏海のパソコンなどを押収。そして、ある証拠から早瀬に妻殺しの容疑がかけられてしまう。
最愛の妻を亡くした上に警察から追われる身となった早瀬は、一香から儀堂に顔を変えて生きるリブート（再起動）を提案される。妻殺しの真犯人を探すため、家族と過去を捨てて儀堂になりすます早瀬（鈴木／2役）。しかし、儀堂には監察官・真北正親（伊藤英明）の執拗な監視が待っていた…。
日曜劇場『リブート』はTBS系にて毎週日曜21時放送。
