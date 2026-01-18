今年から「コールドスリープ」に突入した３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの「かしゆか」こと樫野有香が、着物姿を披露した。

１８日までに自身のインスタグラムを更新し「お着物は数年前に買った千總さんのものを。お茶会中は写真撮るタイミングないので着付け後の」写真だという。

「丙午なので馬にちなんだお道具が多くてとても可愛らしかったです」とつづり、「新しい挑戦の年、太陽のように明るく馬のようにしっかりと踏みしめながら駆けていく満ちた一年になりますように」と抱負を記した。

淡いピンクの着物が、雰囲気にぴったり。重め前髪パッツンがおなじみだったかしゆかだが、この日は斜めに流して印象ガラリ。フォロワーは「前髪わけゆかさんだし、髪型も素敵ー」「わけゆか美しいっす」「前髪」「髪の結い方も好きだし、前髪わけゆかさんなのもめちゃ可愛いです〜」「ゆかさん、髪切りましたか」「前髪が流れてる」「わけゆか！尊い！！」と前髪に注目。

また「ひぇ〜天女じゃ〜（後ろにひっくり返る」「とんでもなくかわいいね〜」「おお、大人っ」「びっくりしました。新鮮ですね！」「ええええ！！！かわいい！！！」とほれぼれしていた。