歌手歌手和田アキ子（75）が17日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に出演。高級時計のコレクションについて語った。

この日のメールテーマは「なくしもの事件簿」。リスナーから「時計が見当たらないんです。それも私のロレックスです。主人が売ったんでしょうか」とメールが寄せられた。

和田は「ロレックスは私も持ってますけど、本当にずーっと動いてる。他のブランドは割と電池が切れていたり」とロレックスと他ブランドとの違いに私見を語った。

また「自慢じゃないですけど、ブルガリ持ってたりカルティエ持ってたりシャネル持ってたり。後はフランクミュラーとか持ってますけど」と自身のコレクションに触れつつ、「洋服に合わせてバッグとか時計とか代えてたんですけど、使わないのは1年使わないとかあるから」と説明。しかし「ロレックスは動いてます。他のは電池切れが多いですけど」と改めて話した。

リスナーに対しては「ずーっとやってないものがないっていうのは半分諦めた方がいい」と諭しながら、「私も真っ先に旦那を疑うんだけど、とってもいけないことだと思う」と笑いを交えて語った。