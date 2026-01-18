元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が17日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。刺青を初めて見たと明かした。

ゲストは2週連続で女優松岡茉優。さらに今放送では、隣のスタジオで収録していたピン芸人永野が飛び入り参加。永野は大ヒット中のNetflixの恋愛リアリティーショー「ラヴ上等」のMCを務め、存在感を発揮している。

松岡から「韓国の人たちはヤンキー文化、ないんですかね？」と聞かれた永野は「あるにしても、違うみたいですよね。『ラヴ上等』に出てくるようなヤンキーの方ではないというので結構、話題になってる」と返答した。

日本のヤンキーを主人公にしているだけに、出演者の一部には和彫りデザインの刺青が施されている者もいる。田中が「本物の刺青を見たの、私初めてだった。映画とか作品で見たことはあるんだけど」と明かすと、松岡は「タトゥーじゃなくて刺青ね」とフォローを入れた。

永野から「和彫りってこと？」と聞かれ、田中は「そうそうそう…びっくりした」と語った。

「ラヴ上等」はMEGUMIがプロデューサーとして日本の「ヤンキー」と「恋愛リアリティーしょー」を組み合わせた異色の企画。昨年12月に配信され一気に人気に火が付いた。すぐさまシーズン2の制作が決定している。