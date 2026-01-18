アンタッチャブル、SixTONESと“即興漫才バトル” 水卜アナはご飯抜きで参戦
お笑いコンビ・アンタッチャブルと水卜麻美アナウンサーが、きょう18日に放送される日本テレビ系『Golden SixTONES』（毎週日曜 後9：00）にゲスト出演する。
【番組カット】今日も絶好調…！ダジャレを披露するジェシー
同番組3度目の登場となる山崎弘也を「ザキヤマさん、来すぎです！」と笑顔で迎えるSixTONES。今回は相方・柴田英嗣とのコンビで参戦し、ますます大暴れの予感。一方、水卜アナは、過去に森本慎太郎主演のドラマでナレーションを担当していた。「他人のような気はしないところはあるんですけど」と森本に親近感を抱きつつも、まさかのひと言で森本を突き放し、一同大笑いする。
最初のゲームは、身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？を予想する新感覚の目利きゲーム「サイズの晩餐」。問題は全部で4問。正解すればご褒美グルメのお好み焼きをゲットできるが、正解数に合わせてご褒美のサイズは変化していく。
このコーナーが大好きだという水卜アナは「めちゃくちゃ自信あります。Huluで過去問をめっちゃ予習してきた」と準備万端。しかも「お昼ご飯、ここに懸けてるんですよ」と、朝の生放送後、食事を抜いて参戦するほど気合が入っている。進行役は松井ケムリ（令和ロマン）が務める。
1問目は「UFOキャッチャーの穴にUber Eatsのバッグは入る？入らない？」を予想する。サイズ感の参考に、スタジオにUFOキャッチャーを用意。穴の感覚をつかむため、1人ずつUFOキャッチャーにチャレンジすると思いきや、いつの間にかアンタッチャブル×SixTONESの即興コントが始まり、スタジオはハチャメチャ大騒ぎ。予想は「入る」「入らない」で意見が分かれる。食いしん坊の水卜アナは「きょうは仕事頑張ったなっていう日に、3〜4人前の中華を頼む」とUber Eatsでも大量注文。その経験からバッグのサイズを予想する。
さらに、歯科医の必須アイテム･デンタルミラーや、漫才用のサンパチマイクを使ったサイズ問題に挑戦。一同の前にサンパチマイクが用意されると、即興漫才グランプリが開演する。京本大我＆水卜アナの即興漫才に、松村北斗＆松井が対抗。柴田は一人漫才で爆笑をかっさらう。最後はスタジオで、水卜アナが跳び箱を使った“生サイズの晩餐”に挑戦する。
ダジャレで新感覚脳トレ「ダジャレッドカーペット」に挑戦。VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズとなる。正解すれば即勝ち抜けとなり、ご褒美グルメの鴨鍋をゲット。最後まで残った１人だけご褒美がない。「幻のイチゴがたったの1円」「ロングコートにターバンをコーディネート」など、おもしろVTRの中に一体どんなダジャレが隠れているのか。「オジさんは大体ダジャレが好き」というアンタッチャブルが1問目から本領を発揮し、難しいダジャレを一発解答。さらに、進行役のケムリも緊急参戦する。意地を見せたいSixTONESも長文のダジャレを見抜くミラクル連発。「すげぇ！」「かっこいい！」「これは見事！」とスタジオは大盛り上がりする。
問題VTRには、タイムマシーン3号、東京ホテイソン、なかやまきんに君、なすなかにし、長谷川雅紀（錦鯉）、やす子が登場する。
