感じのいい人が「最初に必ず言う」一言とは？
「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？
あなたの周りに「なぜか好かれている人」はいませんか？
あなたの周りに「なぜか周りから好かれている人」はいないだろうか？
たとえば、「つい飲み会に誘いたくなる」「話を聞いてほしい」と思う人がいるかもしれない。
「感じのいい人」の共通点とはなんなのだろう。
会話を振られたときに、まず肯定的なリアクションから入る人を指すという。
そう分かってはいても、実践するのは難しい。
では、どうすべきなのだろうか？
「本当に安まること」をするだけ
グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、「感じのいい人」についてこう書いてある。
仕事の息抜きに、ツイッターやフェイスブックなどの無限の泉アプリをチェックしたくなる気持ちはよくわかる。でもこの手の休息は、脳のリフレッシュやリラックスにはならない。心かき乱されるニュースを読み、友人のねたましい写真を見れば、ストレスは減るどころか増えてしまう。
代わりにデジタル画面なしの休息をとろう。
――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より
どうすればしっかりと休息をとれるかを理解している人だと彼らは言う。
「感じのいい人」は、会話のテクニックが上手いわけではない。
自分の機嫌やエネルギーを整える方法を知っている人だ。
まず自分の面倒を自分でみること。それが、自然と人に好かれる一言を生む。
（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）