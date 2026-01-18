目の前には物価高、少子高齢化、膨張する政府債務などネガティブな要素ばかりが広がる。多くの日本人は将来不安の中で生きているが、心の拠り所となる年金についても、「いつか破綻するのでは」という声が絶えない。しかし、制度の仕組みや人口構造の変化を丁寧に読み解くと、世間のイメージとは異なる“本当の論点”が見えてくる。経済評論家・加谷珪一は、どのような答えを提示するのか。※本稿は、加谷珪一『本気で考えよう！自分、家族、そして日本の将来 物価高、低賃金に打ち勝つ秘策』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。

年金制度の先行きが不安だが

実際のところはどうなるのか？

結論から先に言ってしまうと、日本の公的年金は決してベストなものとは言えませんが、まずまずの制度であり、財政状況も世間でイメージされているほどは悪くありません。

少なくとも、将来、年金がもらえなくなるという心配はほとんどないと思っていいでしょう。

では、年金について何も心配する必要はないのかというとそうではありません。後ほど詳しく説明しますが、政府は公的年金の財政状況を改善し、これ以上、現役世代の保険料負担が増えないよう、高齢者への年金支給額を毎年、減らし続けています。

したがって、今、高齢者として年金をもらっている人と比較すると、今、40代、50代の人が年金をもらう頃には、2割程度、年金が減っている可能性があります。

つまり年金が破綻することはありませんが、今後、年金をもらう人は減額を覚悟しておく必要があるということです。

