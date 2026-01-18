モデルでタレントのトラウデン直美が、メキシコを訪れた際の様子を披露し、反響を呼んでいる。

１３日の投稿で、９８歳の祖父に会いにドイツを訪れたことを明かしていたトラウデン直美は、１７日にインスタグラムを更新。「ドイツのあとは、メキシコへ！」と書き出し、海辺や森の中で撮影したショットなど多数のショットを披露した。

続けて「初めてのメキシコはエネルギーたっぷり、自然も美しい、タコスも美味しい、最高の国！」と紹介し、「メキシコシティ、オアハカ、トゥルムと３ヶ所をまわったのだけど、それぞれの土地ごとに空気が違ってメキシコのいろいろな面を見ることができました。サウナでの神秘体験や、ちょっと体調的に大変だった部分もあったけど…笑」と、メキシコ旅を振り返った。

さらに「詳しい旅レポートは今夜のラジオでお話ししてますっ 『裸足のおもいつき』を聞いてくださいな」と伝えると、「まだまだ見足りないから、また必ず行きたい国」とつづり、投稿を締めた。

この投稿にファンからは多くの「いいね！」が寄せられている。