この絵文字が表すアニメは？「んちゃ！」という挨拶をするキャラクターが登場！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、眼鏡と女の子の絵文字！

「🤖👧👓💥🌈」が表すアニメは一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「Dr.スランプ アラレちゃん」でした！

「Dr.スランプ アラレちゃん」は、1981年に放送が開始された、鳥山明さんの漫画『Dr.スランプ』を原作としたアニメです。

ドクター・スランプこと、天才博士・則巻センベエが完成させた少女型アンドロイドのアラレが主人公の痛烈ギャグコメディーです。

「んちゃ！」や「バイちゃ」、「ほよよ？」というアラレちゃんの言葉が流行語にもなりましたよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。