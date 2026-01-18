マノロ ブラニクの新作シューズで巡る、旅心を刺激するサファリの美学

世界中を旅し、文化や風景からインスピレーションを受け続けるマノロ・ブラニク。その果てしない探求心から生まれた最新コレクションが、この春私たちを新たな世界へと誘います。大胆なサファリムードと洗練されたエレガンスが交錯するデザインは、日常をほんの少し特別にしてくれる存在。履くたびに心が高鳴る、物語を秘めた一足に注目です♡

旅の記憶が宿るサファリデザイン

本コレクションは、マノロ・ブラニクがこれまで訪れてきた国々の記憶や文化的エレメントを反映。野性味あふれるサファリの世界観を、ブランドらしい上品さで昇華しています。

大胆なアニマルモチーフも、洗練されたバランス感覚によって大人の女性にふさわしい表情に。冒険心と気品を同時に叶えるデザインです。

BAMBI WATERが500万個突破♡女性に寄り添うQuality Wearの魅力

TROFEAとHANGISIの新解釈

TROFEA/トロフェア

価格:251,900円(税込)

注目は、アニマルプリントをパッチワークで表現した「TROFEA/トロフェア」。斬新さの中に、繊細なレースアップディテールがクラシックな趣を添えています。

ヒール高さ:7cm

HANGISI/ハンギシ

価格:268,400円(税込)

また、アイコンモデル「HANGISI/ハンギシ」はレオパードプリントでアップデートされ、足元にモードなアクセントをプラス。

ヒール高さ:9cm

HANGISIFLAT/ハンギシプフラット ヒール

価格:249,700円(税込)

フラットタイプの「HANGISIFLAT/ハンギシフラット」も展開され、シーンに合わせた選択が可能です。

ヒール高さ:1cm

展開店舗:GINZASIX店／東京ミッドタウン店／伊勢丹新宿店／日本橋三越本店／松屋銀座店／松坂屋名古屋店／ジェイアール名古屋タカシマヤ店／阪急うめだ本店

足元から始まる、私だけの旅♡

大胆さと洗練、クラシックと冒険を軽やかに結びつけたマノロ ブラニクの最新コレクション。

タイムレスな美を大切にしながら、現代の感性でアップデートされたシューズは、纏う人の個性と物語を静かに引き立てます。

いつもの装いに一足添えるだけで、心は遠い旅先へ。自分らしい一歩を踏み出したい日に、ぜひ手に取ってみてください♪