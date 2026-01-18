²Ï°æ¤æ¤º¤ë¡¡½é¿´¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ËÇ¯Ëö¤Ë¤·¤¿¤³¤È¡¡º´Æ£ÛÙÎ¤¤Ü¤¦Á³¡¢ÌÚÂ¼Úå¤â¶ÄÅ·¡Ö¥Þ¥¸¤Ã¤¹¤«!?¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¤Î²Ï°æ¤æ¤º¤ë¡Ê45¡Ë¤¬17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö1²¯¿Í¤ÎÂç¼ÁÌä!?¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ!¡×¡Ê¸å7¡¦56¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½é¿´¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ËÇ¯Ëö¤Ë¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾×·â¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¡Ö¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç²Ï°æ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï45ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢45ºÐ¤Ç½é¿´¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡½é¿´¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¡Ø¥¿¥¤¥ß¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÃ±È¯¤Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ÇÉáÄÌ¤Îµï¼ò²°¤Ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾×·â¡£MC¤Îº´Æ£ÛÙÎ¤¤Ï¡Ö¤¨¤Ã!?¡×¤È¤Ü¤¦Á³¤È¤·¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÌÚÂ¼Úå¤â¡Ö¥Þ¥¸¤Ã¤¹¤«!?¡×¤È¶ÄÅ·¡£
¡¡¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç¡ÖÅ¹Ä¹¤µ¤ó¤ÏËÍ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ç¡×¤ÈÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ËÎå¤ß¡ÖºÇ¸å¤Ë45¿Í¤¯¤é¤¤¤ÎÃÄÂÎ¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡ÊËÍ¤Î¤³¤È¤ò¡ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡È²¿¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤ë¤ó!?¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¡È¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈµÇ°»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¤¸¤ã²Ï°æ¤µ¤ó¿¿¤óÃæÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò²¡¤¹¤Î¤ÏÅ¹Ä¹¤À¤Ã¤¿¡£²Ï°æ¤Ï¡ÖÅ¹Ä¹¤µ¤ó¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢1»þ´ÖÁ°¤ËÍè¤¿45ºÐ¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÀÜµÒ¤ò¤·¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¿´¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤Î¿´¶¤ò»¡ÃÎ¡£°Æ¤ÎÄê¡¢Å¹Ä¹¤Ï¡Ö¤¨¡Ä!?¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£