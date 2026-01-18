篠原涼子主演 日本テレビ系 1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。本日1月18日（日）よる10時30分より第2話を放送する。

本作は、真面目で勤勉に生きてきた刑務官の冬木こずえ（篠原涼子）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、予測不能な脱獄サスペンス×禁断のラブストーリーが交錯する。

第1話では、こずえと怜治の運命の出会いを描いた。氷川拘置所に移送されてきた怜治は乱闘騒ぎの中、こずえの耳元で「一緒に逃げよう」とささやき、こずえに向かって手を差し伸べた。その瞬間、こずえの脳裏に過去の思い出がフラッシュバックした――。「一緒に逃げよう…こずえ」と手を差し伸べてくる男。その手をつかむこずえが言う、「春臣」――。この第1話は現在TVerにて見逃し配信中。

“脱獄サスペンス”と“禁断のラブストーリー”が加速する第2話では、収容者のデータや裁判記録などが入った重要なタブレット端末が盗まれ、こずえが懲戒処分の危機に立たされる事件を描く。

こずえが担当する女区でケンカ騒ぎが起こり、混乱に乗じてこずえのタブレット端末が何者かに盗まれてしまった。タブレットの中には収容者や職員たちのデータはもちろん、裁判記録などの極秘データも入っている。事態を重く見た処遇部長・小柳太介（宇梶剛士）は、区長であるこずえの責任を追及。こずえも「見つけられなかった時は懲戒処分にしてくださって構いません」と腹をくくり、犯人捜しに動き出す。

一方、怜治は単独室にいる死刑囚・鎧塚弘泰（河内大和）に接触。脱獄を持ちかけると、鎧塚はタブレットが必要だと言って…。タブレットを盗んだのは誰だ!? 目的は!? 盗難事件を発端に、脱獄へのカウントダウンが始まる！

第2話 あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）

オープニングテーマ：SixTONES『Rebellion』（Sony Music Labels）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

▼番組公式SNS

番組公式X：@punchdrunk_ntv

番組公式Instagram：@punchdrunk_ntv

番組公式TikTok：@punchdrunk_ntv

番組公式Threads：@punchdrunk_ntv

番組公式ハッシュタグ：#パンチドランクウーマン