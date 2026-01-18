『パンダより恋が苦手な私たち』“紺野先輩”宮澤エマ、“両片思い”の恋が切ない 共感続々「めっちゃリアル」「刺さりすぎる」
上白石萌歌と生田斗真がダブル主演する新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第2話が17日に放送され、紺野（宮澤エマ）が“両片思い”で終わった恋について打ち明けると、ネット上には「先輩の気持ちわかる」「めっちゃリアル」「グサグサ刺さりすぎる」といった反響が寄せられた。
【写真】筧美和子が主人公の姉・一花役で登場
本作は瀬那和章の同名小説をドラマ化した新感覚アカデミック・ラブコメディー。仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントをユーモラスに描いていく。
仕事も恋もどん底の編集者・一葉（上白石）は、幼い頃から神と仰ぐ憧れのカリスマモデル・アリア（シシド・カフカ）のゴーストライターとして恋愛相談コラムを書く羽目に。プライベートでは、別れて家を出ていったはずの真樹（三浦獠太）から「しばらく住ませて」とお願いされてしまう。
この話を聞いた先輩・紺野は「私だったら、とっととたたき出してる！」とバッサリ。勝気な性格が災いしてか、かれこれ5年以上彼氏がいない紺野は、同期でアウトドア雑誌の編集者・安原（笠原秀幸）と顔を合わせればケンカばかり。
ある日、一葉は安原が結婚することを知る。さらに安原が紺野に思いを寄せていたことや、彼女への思いをあきらめていたことも明らかに。一方、安原の結婚を知った紺野は一葉の前で号泣。彼女もまた安原に思いを寄せていたのだ。かつて紺野は安原へ告白しようとしたが、その矢先に父親が他界。また母親も高齢なため、介護についても考えるという。
そんな紺野が安原について「あいつに告白なんかしたら…迷惑なんじゃないかって思ったんだよね…」「余計な心配かけたくなかったし、なんか…自分の弱いとこ見せらんなかったんだよね…」と一葉に話す姿が描かれると、ネット上には「切ない…人生って感じだ…」「うわ〜苦しすぎる痛いほど先輩の気持ちわかる」「めっちゃリアルな話だと思う」「グサグサ刺さりすぎる」「リアリティえげつない…」などの声が相次いでいた。
