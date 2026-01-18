¡ÖÆüËÜ¤ÎÇÐÍ¥¤Ã¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×Æ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡¢¶ÌÌÚ¹¨¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤1Ëç¤¬ÏÃÂê¡¡¼çºÅ¼Ô¤¬Åê¹Æ
²¤½£ºÇÂç¤Î½À½ÑÂç²ñ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ
¡¡15Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝ¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½ÑÏ¢ÌÁ¡ÊIBJJF¡Ë¼çºÅ¤Î¡¢²¤½£ºÇÂç¤Î½À½ÑÂç²ñ¡Ö¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó2026¡×¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î¶ÌÌÚ¹¨¤¬¥Þ¥¹¥¿¡¼4»çÂÓ¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ê70¥¥í¡Ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î²÷µó¤ËÆüËÜ¤Î¥Í¥Ã¥È¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ï¢ÌÁ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¶ÌÌÚ¤Î¼Ì¿¿¤Þ¤Ç¤â¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½À½ÑÃå»Ñ¤Î²£´é¤¬³¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡IBJJF¸ø¼°¤¬¡Ö2ÆüÌÜ¤ÏÊË¤Î½ÀÆ»Ãå¤È»çÂÓ¤¬¼çÌò¤À¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï½Ð¾ìÁª¼ê¤Î¼Ì¿¿¡£1ËçÌÜ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¶ÌÌÚ¤À¤Ã¤¿¡£¹ø¤Ë¼ê¤ò¤ä¤ê¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½ÑÏ¢ÌÁ¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤òÌ³¤á¤ëÀÐ°æ´ðÁ±»á¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÆüËÜ¤ÎÇÐÍ¥¤Ã¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â³¨¤Ë¤Ê¤ëÃË¤ÏËü¹ñ¶¦ÄÌ¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤¬±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¥º¥ë¤¤¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÈÜ¶±¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¡ª¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤Æ±Ç²è¤Î»£±Æ¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚ¤Ï½éÀï¡¢´ØÀáµ»¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¡£Â³¤¯½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤â3°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥¬¥ê¥Ã¥È¥Á¥å¥¦¤ÎÊ¡ÅçÁ±À®¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼½À½ÑÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤â²áµî¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
