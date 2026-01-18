ＤｅＮＡは１７日、２５年まで所属していた三嶋一輝選手（３５）の現役引退を発表した。法大から１２年ドラフト２位で入団。１年目からオールスターに出場するなど即戦力として活躍。先発、中継ぎ、抑えなど様々な役割で投手陣を支え、プロ１３年間で通算３７３試合、３７勝３４敗４２セーブの成績を残した。

２２年には「黄色じん帯骨化症」で手術を受けた。じん帯が骨のように硬くなって脊髄を圧迫する病気とされ、下肢のしびれや痛みが出る国指定の難病だ。地道なリハビリを乗り越え、２３年に戦列に復帰。２５年シーズンは１軍出場６試合で、オフに戦力外通告を受け自由契約に。当初は現役続行を希望していたが、このほど引退を決断した。

三嶋は球団を通じ、「ベイスターズで野球ができて、皆さまと出会えたことが私にとって幸せな時間であり、生涯の宝物です」とファンに感謝。また、自身のインスタグラムでは今後について「一度外に出て野球や皆さまにも恩返しができるように勉強をして、難病のこと、様々なことに挑戦していこうと思っております」と説明した。

球団では３月１４日に横浜で行われるオープン戦（対ソフトバンク）で引退セレモニーを実施する予定だ。詳細は決まり次第、発表される。

◆三嶋 一輝（みしま・かずき）１９９０年５月７日、福岡県生まれ。３５歳。福岡工―法大から１２年ドラフト２位でＤｅＮＡに入団。１３年３月３１日の中日戦（ナゴヤＤ）でプロ初登板。通算成績は３７３試合、３７勝３４敗４２セーブ。１７５センチ、８０キロ。右投両打。