OTTOCASTは、車の有線CarPlay（アップルカープレイ）およびAndroid Auto（アンドロイドオート）をワイヤレス化するアダプター「Mini Pot」を、2026年1月7日より特別価格で提供する。本製品は、車内でのケーブル接続の手間を解消し、スマートなカーライフを求める自動車愛好者や、頻繁にスマートフォンを車載ディスプレイに接続するユーザーをターゲットとしている。USBポートに挿すだけで簡単にワイヤレス環境を構築でき、快適なドライブをサポートする。

OTTOCAST Mini Potの概要：ケーブルレスでスマートな車内空間へ

OTTOCAST Mini Potは、車のディスプレイオーディオとスマートフォンをワイヤレスで連携させるためのアダプターである。従来の有線接続が抱えていたケーブルの煩わしさや接続の手間、運転中の安全性の懸念といった課題の解決を目指して開発された。メーカーによると、98%以上の車種に対応し、安定した接続とスムーズな操作を実現するという。車内のアクセサリーとして、より快適な運転環境を求めるドライバーにとって注目すべき新製品である。

Mini Potが提供する主要機能と利便性

OTTOCAST Mini Potは、その手軽さと安定性、そしてデザインへの配慮が特長である。

ケーブルからの解放と安全性への貢献

本製品の最大の魅力は、ケーブルからの解放である。CarPlayやAndroid Autoを使用するたびに、ケーブルを車内に持ち込んだり、抜き差しに手間取ったりする必要がなくなる。USBポートにMini Potを挿し込むだけで、スマートフォンと自動でワイヤレス接続が確立される。メーカーは、これにより運転中のスマートフォン操作時間を最大90％削減できると説明しており、安全運転への貢献も期待される。

簡単な接続手順と自動再接続機能

Mini Potは、プラグ＆プレイ設計を採用しており、たった4ステップで接続が完了する。

本製品を車のUSBポートに挿す スマートフォンのWi-FiとBluetoothをオンにする Bluetoothで「CAR2-XXXX」にペアリングし、承認リクエストを確認 接続完了

一度設定を完了すれば、次回以降はエンジンをかけると同時に自動で再接続されるため、待つストレスなくすぐにナビや音楽が使用できる。複数のスマートフォンを2台まで登録できるため、家族で車を共有する際にも便利である。これはツーリングなど複数人での利用時にも役立つ機能だ。

純正操作感の維持

Mini Potは、車の純正機能を損なうことなく、その利便性を向上させる。ノブ操作、タッチパネル、ステアリングスイッチといった車両本来の操作系と連動して使用できるため、これまでと同じ感覚で直感的な操作が可能である。運転に集中しやすい環境を提供し、街中の走行から長距離ドライブまで、あらゆるシーンで快適さを実感できるだろう。

デザインと技術的特徴：安定した通信と耐久性

Mini Potは、目立たない部分にも開発者のこだわりが感じられる設計となっている。

コンパクトなデザインと高い耐久性

本製品は、90°の直角設計を採用することで、車内の限られたスペースを有効活用している。これにより無駄な突起を抑え、走行中でも安定した接続状態を保つ。高光沢アルミ素材の筐体は、車のインテリアに自然に溶け込むだけでなく、効率的な放熱にも配慮した構造である。コンパクトなサイズながら、50,000回以上のサイクルスプラグ寿命テストをクリアするほどの高い耐久性を備えているとメーカーは説明している。

広範なアプリ対応と安定した通信

CarPlay／Android Auto対応アプリであれば、地図、音楽、メッセージなど、すべてワイヤレスで車の大画面で利用できる。信号が混雑しやすい市街地や高速道路でも、途切れにくい安定した接続を維持する。2.4GHzと5GHzのデュアルバンド通信（異なる周波数帯を同時に使用する通信方式）が自動で最適な電波を選び、電波干渉を回避する。さらに、高性能チップがノイズを抑え、リアルタイムで通信を補正するため、あらゆる走行シーンで安定した映像・音声を維持できる。

FOTAアップデートで常に最新の状態をキープ

OTTOCAST Mini Potは、FOTA（Firmware Over The Air：無線経由でのファームウェア更新）アップデート機能を搭載しており、スマートフォンのブラウザから簡単にソフトウェア更新が可能である。PCに接続するなどの手間なく、いつでも最新の機能と安定性を享受できるため、長く愛用できるアクセサリーとなる。

対応車種と購入前の確認事項

Mini Potは約98%の車種に対応しているが、購入前には自身の車が適合するかを確認することが重要である。

【購入前の確認ポイント】

① 純正有線CarPlay/Android Auto搭載車であること。(BMW/MINI車には使用不可) ② 通信用USBポート (Type-A to C変換アダプター) が装備されていること ③ タッチパネル対応のディスプレイオーディオであること ④ 対応OS：iOS 10以降、Android OS 11以降、および一部のSamsungとGoogleの携帯に対応

これらのポイントを確認することで、安心して製品を導入できる。

OTTOCAST Mini Potの価格とキャンペーン情報

OTTOCAST Mini Potは、現在期間限定の特別割引キャンペーンを実施中である。通常価格9,999円のところ、キャンペーン期間中は特別価格で提供される。

製品名 定価 キャンペーン価格 割引率 Mini Pot〈Type-Cポート専用〉 9,999円 5,949円 40％OFF Mini Pot〈USBポート専用〉 9,999円 5,949円 40％OFF

このキャンペーンは2026年1月7日～2月16日限定で実施される。

キャンペーン詳細と購入方法

1. OTTOCAST MINI Pot〈Type-Cポート専用〉

* URL：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0G3ZR4VND

* 割引コード：POUU5949

2. OTTOCAST MINI Pot〈USBポート専用〉

* URL：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FWKDC8XT

* 割引コード：55R2YYYU

Amazonでの購入手順は以下の通りである。

OTTOCAST（オットキャスト）について

製品ページの「今すぐ買う」ボタンをクリックする。 注文確認ページ上で、「ギフトカード、バウチャーまたはクーポンコードを入力してください」の欄に、上記いずれかの割引コードを入力する。

OTTOCASTは、2009年以来、10年以上のマルチスクリーン相互接続技術の開発経験を持つ企業である。先端技術を駆使し、信頼性の高い車載用電子パーツを研究開発・生産している。Amazonではトップグローバルセラーとして、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、カナダ、フランス、スペインなど30カ国以上で製品を展開している。

同社は「マイルを笑顔に変える魔法」という言葉を掲げ、ユーザーのカーライフを豊かにすることを目指している。安心のサポート体制として、日本語対応のプロフェッショナルサポートが完備されており、使用方法など困ったことがあればいつでも問い合わせが可能である。また、1年間の無償保証付きで、返金や交換も安心して利用できる。購入後も手厚いサポートを受けられる点は、海外メーカー製品を選ぶ上で心強い要素である。





まとめ

OTTOCAST Mini Potは、現代のカーライフをアップグレードするための有効なアクセサリーである。煩わしいケーブルから解放され、スマートで快適、そして安全なドライブ体験を手に入れたいドライバーに適している。

本製品は2026年1月7日から2月16日までの期間限定で特別価格にて提供される。購入を検討する際は、キャンペーン期間内に加えて、自身の自動車が対応車種であるか、また必要なUSBポートやタッチパネル対応のディスプレイオーディオが装備されているかを確認することが推奨される。詳細は公式サイトやAmazonの製品ページで確認できる。

OTTOCAST 公式サイト・SNS

ブランドページ（Amazon）：https://www.amazon.co.jp/ottocast ブランドページ（楽天）：https://www.rakuten.co.jp/ottocaststore/ YouTube：https://www.youtube.com/@OTTOCAST_Amazon X (Twitter)：https://x.com/OTTOCAST_AMZ Instagram：https://www.instagram.com/ottocast_amazon_jp/

リリース提供元：OTTOCAST