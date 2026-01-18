眠りを妨げれば雷が落ちる父、新聞運びと乾布摩擦から始まる石原家の正月。神聖なお年玉の儀式の裏で、三男・石原良純が今も忘れられないのは「兄だけ大きい」袋への違和感だった。石原家に潜む兄弟格差を、石原良純氏による新潮文庫『石原家の人びと』より一部抜粋してお届けする。

石原家の正月

親父が帰っている朝は、子供の僕等も母親も、家中が息を殺して親父の目覚めを待つ。声高な子供の会話は、一オクターブ下げたヒソヒソ話。テレビのボリューム、ドアの開け閉めはもちろん、水道の蛇口を捻るのにまで細心の注意が払われた。睡眠が人生の活力源、眠りをなによりも尊ぶ親父の安眠を妨げようものなら、どんな厳罰が下されるやも知れない。

黒く厳つい外国製の親子電話が鳴ったら、それが親父が起きたという合図。ビービーとけたたましく鳴る音は、「早く誰か部屋に来んか」と、親父の怒鳴り声にも聞こえる。受話器を取り上げた母親と、最初に目が合った兄弟の誰かが、直ぐさま二階の寝室に新聞を届けに行かなければならない。

一般紙五紙とスポーツ紙三紙。新聞を両腕いっぱいに抱えながら、寝室の重たい扉を少し開いて中の様子を窺う。大きな窓のカーテンがほんの少し開かれているだけで、外から真昼の光が室内を明るく照らし出す。

親父の居場所を確認しようと視線を動かす間もなく、ベッドに横たわる親父から「オウッ」と低く声がかかる。新聞を放っぽり出して、さっさと退散したいところだが、そう簡単に逃げられやしない。朝の用事を矢継ぎ早に言い付けられる。

まずは、カーテン開け。左右全部を、きちっと開けないと怒られる。次に、乾布摩擦の手伝い。ベッドに腰掛けた親父の背中を、亀の子だわしで力強く、長いストロークで擦る。手を抜けば、また怒られる。台所のジューサー・ミキサーの音が鳴り止んで、母親がリンゴとニンジンのジュースを持って来るまで、従順に親父の身の回りの世話に勤しんだ。

親父が起きなければ庭にも出られず、声も出せない。起きたら起きたで、次々に用事を言い付けられる。子供の僕等は、滅多に顔を合わせない親父が、ずっと家にいなけりゃいいと、確かに思っていた。

「今年は、お年玉はナシ」

それでも一年に一度だけ、新聞を運ぶのを心待ちにしている日があった。それは、正月元旦。内線電話がビーと鳴れば、兄弟四人が先を争って寝室へ駆けつける。もちろん狙いは、お年玉。カーテンも乾布摩擦も、四人で分担すれば、作業はあっという間に片付く。やるだけやったら、兄弟は一列に親父の前に並ぶ。

「今年は、お年玉はナシ」。そんな親父の冗談にも、この日ばかりは僕等は動じない。前夜、母の鏡台に伸晃、良純、宏高、延啓と一人一人の名前が書かれたお年玉袋を確認済みなのだから。

「良純君、おめでとう」。皆の前で一人ずつ名前を呼ばれて、お年玉は手渡される。のし袋に筆で書かれた、左利ききの親父独特の文字。冬晴れの空の下、キラキラと輝く逗子の入り江。それは、新年にふさわしい、神聖な儀式のようにも思えた。

だが、あのお年玉袋の大きさだけは、今思い出しても腹が立つ。どう見ても、兄貴のだけ大きなお札が入っていたに違いない。年齢に応じて四段階というのなら、それでも結構。ではなぜ、僕と弟達は同じ大きさの袋だったのか。“長男の親父”と“長男の兄貴”。二人はグルだ。これを次男のひがみと言うなかれ。長男とその他の兄弟を区別する、長男優遇の生活習慣は、昔も今も石原家には歴然と存在している。

最初に我慢できなくなるのも親父

家にはいないはずの親父が、ずっと家にいる正月休みは、子供にとって生活のリズムを乱される日々となる。街から離れた崖の上の一軒家のこと、年末年始に、訪ねてくる人もいなければ、人を訪ねて山を下りることもない。親父と兄弟四人だけで遊ぶこの一週間に、一年分の親子のスキンシップがひっくるめられていた。

ところが、正月は家族が揃うものと自ら望んだこの状況に、最初に我慢できなくなるのも、やっぱり親父だった。子供には、友達との外出も許さないその当人が、元旦も過ぎれば落ち着かない。しきりにどこかに電話して、遊びの段取りを組んでいる。翌朝、セールバッグ片手に、艇に乗りに出ていってしまう。「子供は三箇日は、家から出るな」と言い残して。

石原 良純