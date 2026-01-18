発足から3カ月が経過した高市早苗内閣。初の女性宰相の「1学期」を識者はどのように評価するか。文芸評論家の浜崎洋介氏、作家の鈴木涼美氏、著述家・翻訳家のマライ・メントライン氏、共同通信編集委員兼論説委員の久江雅彦氏が語り合った。

【画像】話題になった高市首相愛用のバッグ

◆◆◆

参政党との類似点

久江 高市首相を生み出した要因は、現在の自民党が置かれた状況による、構造的なものでしょう。



高市早苗首相 Ⓒ時事通信社

かつての自民党は、右派から中道まで抱えていた。2009年に下野してから「保守政党」と綱領に入れ、イデオロギー色を打ち出すようになりました。それで政権を奪還して、もともと傍流だった清和会（旧安倍派）は、100人規模に膨れ上がった。その過程において、下支えする保守的な支持層も大きくなっていった。でも、2022年の安倍（晋三）さんの死去と旧統一教会問題、その後の「裏金問題」で旗頭の安倍派がゴッソリいなくなってしまった。かといってその空白に高市さんがすんなり入ったわけではない。彼女は清和会を辞めた人だし、巷間言われるように党内でも保守の本流とは思われていなかった。ただ、支持層は残っているのに行き場がない。石破茂首相の登場で、清和会を支持していた右派や保守層の一部は参政党や国民民主党、日本保守党に流れた。党としてはこの流れを止めなければならない局面で、「勝てそう」という打算の産物が高市首相だった。それが結果として女性だったという認識です。

浜崎 おっしゃる通りです。その上で、この高支持率を叩き出した背景に国民の潜在的な不満と不安があったことは間違いありません。主に次の2点です。一つは緊縮財政の問題、もう一つは外国人問題です。

プライマリーバランス（基礎的財政収支）という不条理な財政規律に囚われた財務省が、その緊縮財政によって長くデフレを放置してきたわけですが、加えて、ここ最近の物価高に対する国民の我慢はもう限界に達していました。その点、「債務残高対GDP比」という、新しい、しかし世界標準の財政規律によって21.3兆円の経済対策を打ち出したことには、時代の転換と共に、高市さんの「本気」を感じましたね。

そして、外国人問題ですが、分かり易いところで言えば、たとえばオーバーツーリズムです。僕も京都にいるのでよくわかりますが、観光客の8割、9割が外国人ですよ。これじゃ、地元住民の不満も高まるに決まっているし、旅行したいのに出来ない日本人の不満も高まります。

「保守」と「女性」の相性

こういった不満や不安の結果が、久江さんもおっしゃる通り、昨年の参議院選挙での参政党現象でしょう。参政党は一般の人たちが抱えている潜在的な不安や不満を背景に躍進したわけです。その状況下で、自民党内で押し出されたのが、高市さんだった。ライバルの小泉進次郎さんに比べて、高市さんが党内で傍流であるのは明らかですが、その傍流が勝ったという事実は、トランプ現象と同じで、時代の潮目が完全に変わったことを意味しています。

鈴木 私は高市さんを支持する人に直接会ったことがありませんが、ネット上では毎日大量に見かけます。確かに、参政党と高市さんの支持層が近いというのは頷けます。SNSには、「参政党とさなぴーが好き」みたいな書き込みが、結構ありますよね。参院選で参政党のさや（塩入清香）さんが、かなりの票を取って当選するなど、保守派の男性たちが女性を旗印にして集まる現象がありますが、それによって批判がおかしな論点ずらしをされることがあります。「女なのに女性リーダーである高市首相を批判するの？ やっぱり女の敵は女だ」みたいな空気を作られるのは非常に不快です。

マライ 涼美さんが言ったことは当たっている。ヨーロッパの極右政党には女性リーダーが多いんですね。たとえばドイツ国内で政党支持率がトップであるAfD（ドイツのための選択肢）の共同党首であるアリス・ワイデル。

党としては極右で、反グローバリズムを掲げているけど、彼女自身は同性愛者で、スリランカ人がパートナーで、しかもドイツではなくスイス在住だったりする。本人のプライベートはめちゃくちゃグローバルでダイバーシティなんです（笑）。そんな党首の人柄をアピールして、支持者たちは「極右だけど、そんなに狭量じゃない。悪い政党じゃないでしょう？」という言い訳に使っているんですよ。反グローバリズムは男性より女性が主張するほうが政治的に有利になるのが、世界の潮流かもしれません。

