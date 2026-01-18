前広島の田中広輔内野手（３６）が１７日、マツダスタジアムで会見し、現役引退を発表した。昨季限りで広島を退団し、自由契約となって現役続行を希望したものの、ＮＰＢのチームからのオファーがなく昨年末に決断。２０１６年からのリーグ３連覇の立役者であり、盗塁王やベストナイン、ゴールデングラブ賞にも輝いた広島一筋１２年の名手が、ユニホームに別れを告げた。今後は未定ながら、広島を拠点に活動していく。

晴れやかだった。マツダスタジアムの会見場。黒色のスーツを着た田中は、現役生活に区切りを付けることを報告した。「私、田中広輔は引退することを決めました。１２年間、ありがとうございました」。新たな道を歩むと決めた表情に、曇りはなかった。

昨季限りで広島を退団し、自由契約を選択。コーチ就任の打診も断った。「『まだやれる』という思いも、もちろんあった」。ＮＰＢ一本に絞ってオフを過ごしていたが、獲得オファーは届かず、昨年末に決断した。

「年齢とか、これだけプロでプレーしてきたので、どういう状況に置かれているのか理解していた。年内に、辞めるという決断はしていました」

年が明けると、松田オーナーに報告。新井監督には電話で伝え、「もう後悔はしないんだな」と聞かれた。「ありません」と答えた。

２０１６〜１８年の、リーグ３連覇に貢献。同学年の菊池、丸（現巨人）とともに打線をけん引した。「タナキクマル」は、誰もが知る愛称だ。個人としては１７年に最多盗塁、最高出塁率のタイトルを獲得し、ベストナインにも選ばれた。１８年にはゴールデングラブ賞に輝いた。

リードオフマンとして、数多くの喜びを味わった。最も印象に残っていることを問われると、こう続けた。

「フルイニング出場が途切れた試合。それが自分の中でターニングポイント。一番の強みだった部分が崩れたときだったので、そこが一番（印象に）残っています」

１９年６月２０日のロッテ戦。この日、スタメンを外れ、１５年４月１日のＤｅＮＡ戦（横浜）から続いていた連続フルイニング出場が、歴代６位の６３５試合で止まった。この年のオフに右膝半月板手術を受け、２１年には正遊撃手を小園に譲った。

昨季は、プロ入り最少１５試合の出場にとどまった。それでも信念を貫き、グラウンドに立ち続けた。「本当に勝つこと、チームのためにと思いながらやってこられた。それに対して悔いはないし、後悔もない」。昨季、２軍での日々が続いた中でも、練習の仕方や試合での振る舞いは若手の手本になった。勝つ集団になるために−。チームを最優先に考える姿は、田中らしさ、そのものだ。

退団が決まって迎えた昨年の納会。「本当にカープが好きで…」と言ったあとに号泣した。昨季の５位から巻き返しを狙う今季。「カープは、こんなもんじゃないぞ、というのを見せてほしい」。背番号「２」は最後に、熱い言葉で後輩たちの背中を押した。

◇田中 広輔（たなか・こうすけ）１９８９年７月３日生まれ、３６歳。神奈川県出身。１７１センチ、８５キロ。右投げ左打ち。内野手。背番号２。東海大相模から東海大、ＪＲ東日本を経て、２０１３年度ドラフト３位で広島入団。１７年に盗塁王と最高出塁率のタイトル、ベストナイン、１８年にゴールデングラブ賞。１５年４月１日〜１９年６月１９日まで６３５試合連続全イニング出場。