『あの頃、君を追いかけた』（2011年）や『怪怪怪怪物！』（2017年）などを手がけた台湾の映画監督ギデンズ・コーが、2025年12月に来日した。監督第3作『赤い糸 輪廻のひみつ』（2021年）が日本にて口コミ効果で大ヒットしたことを受け、監督全作品の一挙上映企画「ギデンズ・コーが語る、ギデンズ・コーの世界」が池袋・新文芸坐にて開催され、ギデンズは全上映のトークに登壇。観客からの質問に答えた。

ギデンズ・コー監督

2年ぶりの来日となるギデンズは、「映画のおかげで日本に戻ってこられてうれしい。映画を通じて、映画を愛する皆さんと再会できる旅行は最高です」と語った。「映画は正直なもので、若い頃の自分自身にも再会させてくれます。このような機会をいただけて感謝しています」。筆者は舞台挨拶の合間を縫って、ギデンズ・コー監督への単独インタビューを実施。「台湾映画史上最高のスケール」と胸を張る最新作『功夫（原題）』の台湾公開を2月に控えた今、クリエイターとしての本質に迫った。（全2回の1回目／2回目を読む）

◆◆◆

日常にはない英雄的な行為を映画に織り込みたい

ネット小説から創作活動をスタートさせ、自伝的小説を自ら映画化したデビュー作『あの頃、君を追いかけた』が日本でもヒットしたギデンズ・コー。『赤い糸 輪廻のひみつ』は人間界と冥界、時空を超えた壮大な恋愛ファンタジーだが、『あの頃〜』のエッセンスも感じさせる1本だ。

「今年（2025年）に観た映画で印象に残っているのは『Eternity（原題）』。アメリカのラブコメディですが、ボロボロと泣いてしまいました。『赤い糸』にも似ている映画です」

『Eternity』（日本未公開）は、ひとりの老女が病気で命を落としたあと、長年連れ添った夫か、若くして戦死した昔の夫か、死後の世界で永遠に過ごすパートナーを選ぶ物語だ。「自分を犠牲にしてでも相手を喜ばせたい、という感情を描いた映画でした。僕自身、父親になってから強く感じている気持ちです」とギデンズは言う。

ギデンズ自身、『赤い糸 輪廻のひみつ』を含むいくつもの作品で自己犠牲やヒロイズムを描いてきた。ひとりのクリエイターとして、物語のテーマに共感をおぼえたという。

「創作に没頭していると尊い感情が育まれ、普段の自分よりもずっと良い人間になれる気がしてきます。日常生活ではできないからこそ、物語には英雄的な行いを織り込みたいのです」

『行け！稲中卓球部』『ドラゴンボール』が大好き

青春ホラーとなった監督第2作『怪怪怪怪物！』、CGを駆使した第3作『赤い糸』を経て、第4作『ミス・シャンプー』（2023年）はドタバタギャグが連発する極道モノのラブコメディ。第5作『功夫』まで、1作ごとに大作と小品を行き来するスタイルは「狙い通り」という。

「『赤い糸』はあまりにも製作が大変で、CG作業も家を建てるようでした（笑）。映画が完成したあとはすっかり疲れ切っていて、もっと気楽な映画を撮りたいと思ったのが『ミス・シャンプー』だったのです。その後はまた派手なことをしたくなり、新作は『功夫』になりました」

スケールもジャンルもさまざまなギデンズ・コー作品だが、すべてに共通するのがアウトサイダーのキャラクターたちだ。学校生活になじめない変人たちやいじめられっ子、社会に居場所のない不良ややくざ者、そして人間からは姿さえ見えない幽霊……。

筆者が「アウトサイダーを描くことに関心があるのですか？」と聞くと、ギデンズは「そうですね。ただ、結局一番描きたいのは“バカ”なんですよ」と笑った。

「何よりも撮っていて楽しいのは、社会のことなど気にしない、コンプライアンスもない、ひたすら素直でバカなヤツ。日本の漫画『行け！稲中卓球部』は創作の参考にするほど大好きですし、『ドラゴンボール』も世界を滅ぼすほど強力で賢いキャラクターに子どものような純粋さとバカっぽさが残っている。そこが大好きなんです」

自身の学生時代を振り返ると、「誰よりもバカなのは僕でした」と笑う。「僕は身長が低かったので、女の子にモテるためバスケをするわけにはいかない。そのかわりギャグを言ったり、くだらないことをしたりしていたら、そのうち本物のバカになりました（笑）」。

当時の経験は、無意識のうちに作品に反映されているという。「僕は、ハンディキャップやコンプレックスがたくさんあるほうが良い作り手になれると思っています。だから身長が低いのは僕の強みだと思うし、たとえ賢くない人であっても、クリエイターならばそれが強みになるはず」。

愛や憎しみを手放せない人がクリエイターになる

『あの頃、君を追いかけた』と『赤い糸 輪廻のひみつ』では、愛する人との別離をじっくりと描いた。『怪怪怪怪物！』と『ミス・シャンプー』にも通じる要素がある。ギデンズ・コーは「別れ」を描き続けている作家ではないか――そう尋ねると、考えながらこう答えてくれた。

「僕は本当に往生際が悪いんです。さまざまなものに執着し、なかなか手放すことができない。だから描くキャラクターも、たとえば女の子や犬など、何かに強く執着しています。僕は“お別れ”をすることが本当に苦手なんです」

『赤い糸 輪廻のひみつ』では、あるキャラクターが終盤で「転生など考えたこともない」と口にする。現世に何も思い残さず、きっぱりと別れを告げるその一言が、ギデンズの最も好きなセリフだそうだ。

そして「今、昔のことを不意に思い出しました」という。中学時代に好きだった女の子とのエピソードだ。

「彼女とは放課後よく一緒に帰っていて、ほとんど付き合っているようでした。ある時から突然連絡を取らなくなったんですが、大学生になってから付き合うことになったんです。それで、『あの頃あんなに仲良しだったのに、どうして話してくれなくなったの？』と聞いたら、彼女はそのことをまるで覚えていなかった……。昔はお互いが好きだったのに、彼女は僕のことを忘れてしまったようで、とても不公平だと思いました」

『赤い糸』の悪役である鬼頭成は、以前の仲間から裏切られたことを忘れられずにいる。けれども裏切った本人たちはその事実を忘れて転生し、新たな人生を歩んでいく。鬼頭成はそのことが許せない――これもまた、ギデンズ自身の投影だ。

「当時の僕のほうが、もしかすると鬼頭成より怒っていたかもしれません（笑）。もちろん、愛であれ憎しみであれ、いずれ手放さなければ先には進めません。それは現実であり人生の真理です。それでも手放せない人がクリエイターになるのだと思います」

最新作『功夫』は台湾史上最高スケールのアクション大作

最新作『功夫』は、落ちこぼれの高校生たちが「500年の眠りから目覚めた」と自称するカンフーマスターに出会い、修行を重ね、正義のために武術を駆使して戦うストーリー。ところが、カンフーの裏側には世界を揺るがす秘密が隠されていた……。

2002年に自ら執筆した小説を映画化した本作は、ギデンズにとって長年の悲願。「自分を育ててきたのは日本の漫画と香港映画」と語る彼が、香港映画への敬意をありったけ詰め込んで完成させた。

予告編の「正義需要高強功夫（正義には強力なカンフーが必要だ）」というフレーズは、小説を執筆した当時からあったものだが、今こそ切実な響きを帯びる。

「明らかな現実を反映した言葉です。つまり、『自分が信じる正義を支持する力がなければ、その“正義”はたやすく覆されてしまうかもしれない』ということです。より強い力を持つ者によって、“正義”の定義が思うままに変更されてしまうかもしれない。だからこそ、正義を守るには力が必要なのです」

本作では『あの頃、君を追いかけた』以来の相棒である俳優クー・チェンドンが再び高校生役を演じる。ギデンズは「すごく面白い映画になりました。期待しておいてください」と自信をにじませる。「日本でもぜひ公開されてほしい。本当に観てほしい作品です」。

なお『功夫』が2月に台湾で公開されたあと、ギデンズはすぐに次回作『神在我家（原題）』の撮影準備に入る。『功夫』を経た今は「再びリラックスして映画を撮りたい気分」だそうで、「とてもかわいらしく心温まる物語」になるという。撮影は5月から始まる。

ネット小説家から大作映画のヒットメーカーへ

台湾映画界を代表する監督となったギデンズだが、「自分では今でも小説家だと思っている」という。病院の問診票では、いつも職業欄に「作家」と記入しているそうだ。では、小説家としての新作の予定は――。そう尋ねると、「ああ……」と頭を抱えてみせた。

「きっと読者は信じてくれないと思うんですが……3年後には執筆期間を2年ほど取れるかもしれません。僕が映画を撮っているのは、映画のほうが儲かるからだと勘違いされていますが、実際は逆。小説を本気で書いていた頃の印税は今よりもずっと高くて、僕の財産はほとんど小説で成したものです。だから映画を作れているんですよ」

小説の読者は「今でも特別な存在」と話す。「僕は彼らと語り合えることを強く願っていますし、彼らへの責任を持ちたいのです。読者の皆さんが最も愛し、最も期待する作品を発表することは自分の義務。それが僕たちの絆を守ってくれると信じています」。

ひとりで物語を紡いでいたネット小説家から、巨額の大作映画を手がけるヒットメーカーへ。どんどんプレッシャーは大きくなり、「もちろんコストは回収したい」というが、「成功するには面白い映画であることが不可欠」と言い切った。

「皆さんには“台湾映画を支援するため”ではなく、“この映画が大好きだから”という理由で映画を観に来てほしい。大規模な映画を撮るときこそ、このような野心が必要だと僕は考えています」

現在の夢は、かつて執筆した小説シリーズ『獵命師傳奇（原題）』の映像化。実現すれば「僕にとっての『ゲーム・オブ・スローンズ』になる」と予告する超大作だ。「クリエイターとしての体力が十分なうちに完成させたい。皆さんにもっと認めてもらえ、サポートしていただければ、まずは第1作を映像化できると思います」。

ギデンズ・コー 1978年台湾生まれ。大学で経営学などを学ぶ一方、99年からインターネット上に様々なジャンルの小説を発表し始める。2008年からは映画監督にも進出。主な映画作品に『あの頃、君を追いかけた』『怪怪怪怪物！』『赤い糸 輪廻のひみつ』『ミス・シャンプー』などがある。

（稲垣 貴俊／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）