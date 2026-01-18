　現役引退を表明する田中

　前広島の田中広輔内野手（３６）が１７日、マツダスタジアムで会見し、現役引退を発表した。リーグ３連覇に貢献するなど、カープを愛し、愛された男が１２年を振り返り、思いを語った。以下、主な一問一答。

　−家族など周りの方への相談と、その影響はあったか。

　「相談した人の中には『もういいんじゃないか』『十分やったんじゃないか』と声をかけてくれる方もいたので『そうだよな』と思いながら。僕自身、１２年間本当に勝つこと、チームのためにと思いながらやってこられたので、それに対して悔いはないし後悔もないです」

　−引退を決め、家族の反応は。

　「やめると言った時は『本当にお疲れさま』と言ってくれました」

　−年が明け、体を動かさない日々はどうか。

　「動かしてはいたんですけど、気持ちの持ちようが違う。今は、肩の荷が下りたというか、気持ちよく体を動かせています」

　−昨年、合同トライアウトを受けなかった意図は。

　「今はいろんな形でプレーしている姿を見せられますし、その時点でいろんなお話もあったので。最終戦でああやって試合に出て、皆さんに最後の姿を見せる機会を設けていただいたので、それで十分かなと思って受けませんでした」

　−どんなプロ野球人生だったか。

　「自分が思っている以上に充実したというか。優勝も３回しましたし。プレーしている時は、ほぼほぼ辛かったですし、『野球を楽しく』という考えは持てなかったのですが。また違う考えを持ってプレーしていたら、違う結果になっていたのかもしれないですが、本当に良い１２年間でした」

　−今後を考える上で、広島を拠点にする。

　「そうですね。息子も小学校に通っていますし、とりあえずは、広島を拠点に置いて動こうかなと思っています」