前広島の田中広輔内野手（３６）が１７日、マツダスタジアムで会見し、現役引退を発表した。リーグ３連覇に貢献するなど、カープを愛し、愛された男が１２年を振り返り、思いを語った。以下、主な一問一答。

◇ ◇

−家族など周りの方への相談と、その影響はあったか。

「相談した人の中には『もういいんじゃないか』『十分やったんじゃないか』と声をかけてくれる方もいたので『そうだよな』と思いながら。僕自身、１２年間本当に勝つこと、チームのためにと思いながらやってこられたので、それに対して悔いはないし後悔もないです」

−引退を決め、家族の反応は。

「やめると言った時は『本当にお疲れさま』と言ってくれました」

−年が明け、体を動かさない日々はどうか。

「動かしてはいたんですけど、気持ちの持ちようが違う。今は、肩の荷が下りたというか、気持ちよく体を動かせています」

−昨年、合同トライアウトを受けなかった意図は。

「今はいろんな形でプレーしている姿を見せられますし、その時点でいろんなお話もあったので。最終戦でああやって試合に出て、皆さんに最後の姿を見せる機会を設けていただいたので、それで十分かなと思って受けませんでした」

−どんなプロ野球人生だったか。

「自分が思っている以上に充実したというか。優勝も３回しましたし。プレーしている時は、ほぼほぼ辛かったですし、『野球を楽しく』という考えは持てなかったのですが。また違う考えを持ってプレーしていたら、違う結果になっていたのかもしれないですが、本当に良い１２年間でした」

−今後を考える上で、広島を拠点にする。

「そうですね。息子も小学校に通っていますし、とりあえずは、広島を拠点に置いて動こうかなと思っています」