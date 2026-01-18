〈『行け！稲中卓球部』が大好きな台湾の映画監督は、「コンプライアンスなし、素直でバカなヤツを撮ることが楽しい」【『あの頃、君を追いかけた』『赤い糸 輪廻のひみつ』ギデンズ・コー監督単独インタビュー】〉から続く

台湾映画『あの頃、君を追いかけた』（2011年）『赤い糸 輪廻のひみつ』（2021年）の俳優クー・チェンドンが2025年12月に来日。長年タッグを組んでいるギデンズ・コー監督の特集上映「ギデンズ・コーが語る、ギデンズ・コーの世界」（池袋・新文芸坐）に登壇した。

【写真】この記事の写真を見る（8枚）

2月に台湾で公開されるギデンズ監督の最新作『功夫（原題）』で演じるのは、ギデンズ作品では『あの頃〜』以来となる高校生役。トークでは「監督の分身を演じられる役者は台湾に僕しかいません」と冗談まじりに笑顔を見せた。



クー・チェンドン

もっとも単独インタビューで2025年を振り返ったクー・チェンドンは、「今年は大変な一年でした」と心境を語った。自分のキャリアを「転換期」と呼ぶ彼が語る、ギデンズ・コーとの出会いと歩み、俳優・映画監督としての現在地とは。（全2回の2回目／最初から読む）

◆◆◆

盟友ギデンズ・コーとの出会い

『あの頃、君を追いかけた』から15年。自らを見出した恩人であり、盟友でもあるギデンズ・コー監督との関係について、クー・チェンドンは「最初は監督と役者としての関係でしたが、今ではクリエイティブなパートナーへと変化してきたように思います」と語る。

ただし『あの頃〜』で出会ったとき、クーはギデンズが当時すでに有名なスター小説家であることを知らなかった。「子どもの頃から小説を読む習慣がなかったんです。彼のことは、おしゃべりがうまい映画監督志望の人だと思っていました」と笑う。

当時の年齢は18歳。オーディションを重ねるなかで、監督のことをだんだん理解していったという。

日本でも口コミをきっかけに大ヒットとなった『赤い糸 輪廻のひみつ』は、それから10年後、クーとギデンズが再び主演・監督としてタッグを組んだ一作。クーはギデンズが脚本を完成させる以前からいくつもの草稿に目を通し、撮影後の編集作業にも参加した。

『赤い糸 輪廻のひみつ』を、クーは「成長を認めてもらえた証のような作品」と振り返る。

「ギデンズ監督が描く人物はよく似ていると思われるかもしれませんが、僕にとってはぜんぜん違います。『あの頃、君を追いかけた』で演じた高校生のコートンと、『赤い糸』の主人公シャオルンは、一見似ているようですが、考え方やモチベーション、行動がまったく違う。その違いを自分なりに表現したいと思っていたので、シャオルン役で台北映画祭の最優秀主演男優賞を受賞できたことは本当にうれしかったです」

ちなみにクーは、同じくギデンズ監督の第2作『怪怪怪怪物！』（2017年）にはカメオ出演しており、『赤い糸』ののち、第4作『ミス・シャンプー』（2023年）ではギデンズ作品の助演を初めて担っている。

「どんな小さな役でも断らないようにしています」とクー。「脇役はひとつの実験みたいなもので、自由に楽しみながら演じるチャンス。監督の指示に従いつつもリラックスし、遊び心を持つことで、新しい化学反応を起こせると思うんです」。

初めて映画を監督して感じたこと

ギデンズとの関係を大きく変えたのは、初めて監督業に進出した『黒の教育』（2022年）だった。男子高校生3人が、卒業式の夜に“秘密”を告白しあったことをきっかけに、恐ろしいトラブルに巻き込まれていくブラックコメディで、ギデンズが原作・脚本を務めた。

「2021年、台湾で新型コロナウイルスの感染が広がったころに脚本を練っていました。コロナ禍で仕事ができず、ひたすらオンラインで脚本の打ち合わせをしていると、物語と一緒に自分も成長したように感じられたんです。社会の裏側やリアルな側面を描いた脚本で、自分の手で表現したいところがたくさんありました」

もともとはクーの事務所が映画をプロデュースする企画で、クーが自ら監督する計画ではなかったというが、ギデンズ側が監督として推薦。その後、本作の準備は『赤い糸 輪廻のひみつ』のプロモーションと同時に行われた。

ギデンズによると、慣れない監督業との両立に当時のクーは疲れ切っていたそう。当時を振り返り、ギデンズは「彼に向かって“そんなに疲れてるなんてまだまだだな、ぜんぜん成熟してないな”と軽口を叩いたのを覚えています」とほほえんだ。

プロデューサーにも名を連ねているギデンズだが、『黒の教育』の製作には脚本を除いてほとんど関わらないと当初から決めており、創作はクーに委ねている。完成した映画を、ギデンズは心から喜んだそうだ。

「ギデンズが満足してくれて本当にうれしかったし、それまでとは異なる評価をもらえたこともうれしかった。俳優としての自分とは別のかたちで認めてもらえたように思います。それからは積極的に僕の意見を求めてくれたり、新しい提案をしてくれたり、一緒に創作することも考えてもらえるようになりました」

『赤い糸』共演のワン・ジンとは大親友になった

『黒の教育』を経て、クーは映画製作をより深く理解できたという。俳優だけでなくスタッフ各部署の仕事を知ったことが、ギデンズとのクリエイティブなパートナーシップにもつながった。

「ここ数年は、お互いに仕事での経験を話し合ったり、アドバイスをし合ったりしています。もちろん、役者としての仕事ではその役割に徹し、彼の言葉に耳を傾けます。映画は監督が主導権を握るものだから、こちらの経験を押しつけてもいけない。長年一緒にやっていますし、僕も成長したので、演技や役柄への理解もよりスムーズになってきました」

最新作『功夫』では高校生役を演じているが、「高校生を演じるのはそれほど大きいチャレンジではないんですよ。僕のシワを消すポストプロダクションの皆さんの方が大変なんじゃないかな」と笑った。「僕が大変だったのはアクションシーン。ぜひ注目してください」。

本作では『赤い糸 輪廻のひみつ』でパートナーを演じたワン・ジンとも再共演を果たしている。前作の撮影後からどんどん仲良くなり、今では「大親友」と呼べる関係だそうだ。

「演技の上でも息がぴったり合うので、『功夫』の現場で初めて一緒に芝居をしたときも、良い化学反応が自然に起こりました。ワン・ジンは共演者に大きな影響を与えるパワフルな女性。彼女の感情を見ていると、自分の表現すべき感情が引き出されてくるようです」

近年、映画『ママボーイ』（2022年）や『マネーボーイズ』（2021年）、ドラマ「セックスを語るなら」（2024年）などでも演技の評価を高めてきたクー・チェンドン。『功夫』でギデンズ組に戻ってきた感覚を、「家に帰ってきたよう」と表現した。

「監督たちにはそれぞれのチームがいて、スタイルも違うので、僕たち役者は毎回の現場を学び、適応し、挑戦しなければいけません。だけどギデンズ組に戻ると、そこにはおなじみのチームと慣れ親しんだ感覚、撮影のリズムがある。スケールの大きい作品が多いので撮影は大変ですが、それでも“我が家に帰ってきた”という気分になれます」

キャリアの転換期に入り新しいチャレンジを

2025年を振り返り、クー・チェンドンは「大変な一年でした。キャリアの転換期に入り、新しい役柄にチャレンジした年だったんです」と語る。「仲の悪い夫婦の役や、情緒不安定な父親といったシリアスな役どころを演じました」。

もちろん、こうした変化はすべてポジティブにとらえているようだ。5年後、10年後の目標を尋ねてみると、「この15年、僕は映画を作ることも、この業界も本当に大好きでした。年齢に応じて演じられる役柄は変わってくるものだから、5年後や10年後も、さまざまな役柄を演じていたいですね」と明るく答えてくれた。

『黒の教育』に続く監督作も、すでに企画が2つ動いており、脚本の執筆が進められている。さらに、今後は自らの会社を通じて活動の幅を広げていくことにも意欲的だ。

「大胆なことを言えば、プロデューサーとして関わることや、映画に投資することにも興味があるんです。より多くの企画に触れ、さまざまな方法で多様な作品に関わることができると思うから」

2026年はギデンズ・コーとの原点回帰となった『功夫』のほか、主演を務めたNetflixの大作ドラマ「乩身（原題）」を控える。転換期を迎えてなお、俳優クー・チェンドンの進撃は止まらない。

クー・チェンドン 1991年台湾生まれ。『あの頃、君を追いかけた』（2011）で映画デビュー。主な作品に『狼が羊に恋をするとき』（2012）、『怪怪怪怪物！』（2017）、『赤い糸 輪廻のひみつ』（2021）、『マネーボーイズ』（2021）、『ママボーイ』（2022）。初監督作『黒の教育』（2022）は大阪アジアン映画祭で「来るべき才能賞」を受賞した。

（稲垣 貴俊／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）