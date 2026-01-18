短いけれど重要な上飯田線！

日本には歩けそうな距離を運行する鉄道がいくつか存在します。例えば富山地方鉄道の富山駅南北接続線。こちらは富山軌道線と富山ライトレールを接続している路線であり、わずか0.2kmですが、単独の路線名を持っています。

【路線図】短っ!! これが「一駅しかない上飯田線」の概要です

そんな「1駅で終点」という路線は地下鉄にも存在しています。それが名古屋市営地下鉄上飯田線です。その路線距離はわずか0.8km。全国で最も短い地下鉄となっています。

なぜ、このような超短距離の地下鉄が誕生したのでしょうか。その裏側には周辺の鉄道事情が大きく絡んでいました。

そもそも、車社会といわれる愛知県ですが、名古屋市内に絞ると鉄道路線も数多く設けられています。上飯田線が接続するのは、名古屋市営地下鉄名城線と名古屋鉄道（名鉄）小牧線です。

小牧線が開通したのは今から100年近く前の1931（昭和6）年です。城北線の上飯田〜新小牧間・味鋺〜勝川間11.8kmを結ぶ路線となっており、当初はガソリンカーで運行されていました。同年4月には尾北線新小牧〜犬山間10.9kmが開通。現在まで続く小牧線の原型が完成しました。

また、同年2月には東大曽根町〜上飯田町間に軌道敷設の免許が出されます。大曽根は名古屋市の北東部エリアを示す地名であり、実現すれば名古屋市中心部への連絡が可能となる将来性のある鉄路でした。

しかし、この延伸計画は立ち消えとなります。代わりに1944（昭和19）年、上飯田停留場〜大曽根停留場間に名古屋市電御成通線が建設され、こちらが上飯田と名古屋中心部を接続する交通機関になりました。

「10分歩いて乗り換え」が30年…市電廃止で行き来が困難に

太平洋戦争を挟んだのち、1965（昭和40）年に開業したのが名古屋市営地下鉄名城線です。ちなみに、名城線は全国で初めて地下鉄での環状線となった路線であり、現在では名古屋の地下鉄における中心的な存在になっています。乗り入れする路線も豊富で、名古屋市外からアクセスに利用する人も多いです。



名古屋市営地下鉄上飯田線へ直通する名鉄300系電車（鈴木伊玖馬撮影）。



小牧線に問題が発生したのは1971（昭和46）年のこと。この年、前出の名古屋市電御成通線が廃止されてしまいました。これにより小牧線の上飯田駅は孤立。その後、名城線に上飯田駅からの最寄りとなる平安通駅も設けられましたが、乗り換えには10分以上歩く必要がありました。

こうして、地下鉄の平安通駅と、名鉄の上飯田駅を結ぶ路線が計画されるようになったのです。

1972（昭和47）年に都市交通審議会答申第14号で、金山から上飯田を結ぶ「地下鉄7号線」が検討されます。さらに、地域住民からも不連続の解消が求められた結果、1992（平成4）年に整備すべき路線として取り上げられ、問題解消への動きが始まりました。

1994（平成6）年には愛知県、名古屋市及び沿線自治体、名古屋鉄道株式会社を始めとする民間企業16社が出資した「上飯田連絡線株式会社」が誕生。同社が建設主体となって、1996（平成8）年から上飯田線の建設が始まりました。

しかし、上飯田〜平安通間は住宅街だったので、工事の際には付近の道路を長期にわたって占有する必要がありました。加えて、工事中に阪神・淡路大震災が起こったことで耐震基準が改められるなど、わずか1km未満の工事にもかかわらず完成まで約7年の歳月が費やされています。

日本最短の地下鉄がもたらした「V字回復」

こうして上飯田線は2003（平成15）年3月27日に開通しました。御成通線の廃線から約30年かけ、ようやくスムーズな連絡が可能となったのです。運行は小牧線と一体化しているため、普通に乗っていると存在に気がつかない場合も多いでしょうが、名古屋市近郊にすむ筆者（鈴木伊玖馬：乗りもの好きライター）含め、地元の人間からすると無くてはならない路線でもあります。



名古屋市営地下鉄平安通駅の表示（鈴木伊玖馬撮影）。



特に御成通線の存在を知る世代にとってはその利便性が非常にありがたいようです。たとえば筆者の父親は、開業直後などは上飯田線に乗るたび「便利になった」と、しきりに口にしていました。

その重要性を客観的に表しているのが歴代の小牧線の利用者数です。1990年代初期は1日に3万人以上の利用者がいましたが、1997（平成9）年になると約2万8000人に減少。上飯田線の開業前年に当たる2002（平成14）年は2万人台前半まで利用者数が落ち込んでいました。

しかし2003（平成15）年になると、一転して1日の利用者数は3万人台へと増えています。上飯田線の開業が同年春だったのを鑑みると、V字回復と言ってよいでしょう。さらに2008（平成20）年には1日の利用者が4万人に到達するなど、利用者数増加に大きな効果をもたらしています。

ちなみに、昼間の運転間隔は15分ごと、すなわち1時間あたり4本です。これは日本の地下鉄で最も少ない運行頻度となっています。