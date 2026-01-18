「いつも、考えすぎて損してばかり!!」

日本人は礼儀正しくて、とても優秀……なのに、日々必要以上に思い悩んでいないだろうか？

「“究極の合理思考”を身につければ、もっと楽しくラクになる」――。数十億規模の案件に関わり、インド人部下オペレーションを経験したインド麦茶氏は、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える彼らに「日本人が幸せを謳歌するための“ヒント”」を見出したという。

新刊『インド人は悩まない』では、人口14億・上位1％が富の40％以上を所有する超競争・過密・格差社会を生き抜く人々の「規格外の行動力」と「抜け目なさ」の秘密を紹介している。今回はその魅力の中から一部をお届けする。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

エレベーターのボタン係

これから数か月して春を迎えると、新社会人が入社する時期が到来する。まだ右も左も分からない彼らは、社会人としてのマナーを学びながら、徐々に日本の企業社会に吸収されていく。

社会人のマナーの一つに、エレベーターでの振る舞い方がある。

あくまで伝統的な日本企業のマナーの例であるが、エレベーターの中に入ったら、まずエレベーターのボタンがあるところに一番に陣取ることが基本だ。若手でこの基本が出来ていないと一瞬で新人だと分かるくらい当然の初期動作だ。

自分が最後に出なければならない

そこに陣取ったら、まるで昔の高級百貨店のエレベーターガールのように、ボタンの開け閉めを担わなければならない。人が出ていく途中にドアが閉じないように「開く」ボタンを押し、出入りが終わったら無駄な時間がないように直ちに「閉まる」ボタンを押す。

新人や若手でなくとも、この動作はエレベーターに乗る際に自然と行っている社会人は多い。少しモヤモヤするのは、この役割を担う者は、最初にエレベーターの中に入ったはずなのに、結局、最後に出ることになる。冷静に考えると、なんだか納得感がない習慣だ。

インド人は全く気にしない

インド駐在が始まった当初、私がエレベーターで、このような日本式の動きをしていたら、インド民は、こいつはエレベーター係か？どうしてそんなことしているのだ？というような目で私のことを見てきた。

たしかに、インド民は、自分の階のボタンを押したらそそくさと奥のゆったりとした空間に入っていく。たまに好意で私が出る時に「開く」ボタンを押してくれる人もいるが、彼らを見ると、「親切にしている俺を見よ」というドヤ顔をしているので、“当然のマナー”として浸透しているわけでもなさそうだ。

