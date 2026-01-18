お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹（41）が17日に放送された日本テレビ「1億人の大質問!?笑ってコラえて!」（後7・56）に出演。おみくじで「大凶」を引き、唯一良いことが書かれていたことを明かした。

今回は「熟成インタビューの旅」企画のVTRが放送された。同企画は撮影したインタビューをすぐに放送せず、数年後に会う約束をとりつけて2回インタビューできるまで熟成させるといったもので、2025年1月1日に浅草寺でロケを行っていた。

VTR後、スタジオでは浅草寺という場所もあり、おみくじの話題になると河井ゆずるが稲田について「おみくじ引いたら引いたで、めっちゃ気持ち悪いの出るんですよ。コイツ」と切り出した。

稲田は「僕、一回大凶引いたことあるんですよ」と明かし、河井が「あんまり出ないんですよ。大凶って」とフォローした。

大凶に書かれていた内容について稲田は「病気とか危ないとか。待ち人来ないとか。どこ見てもいいこと書いてなかったんですけど、なぜか出産のところだけ安産って書いてあった」と振り返った。この内容に河井が「その年、コイツ何か産むんちゃうか!?って…めっちゃ怖かった」と明かして笑いを誘った。