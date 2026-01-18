「えっ…芸能人？」“韓国で最も美しい女優”似の30歳ゴルファー、幸せオーラ全開のオフSHOT【PHOTO】

“韓国に最も美しい女優”にそっくりで知られる女子ゴルファー、パク・キョルのオフショットが話題だ。

パク・キョルは最近、インスタグラムを更新。茶色のハートの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、グレーのタートルネックニットに身を包み、小さなケーキが乗った皿を手に笑顔を見せるパク・キョルが写っている。

パク・キョルは1月9日に30歳の誕生日を迎えた。皿に「誕生日おめでとう、Gyeol♡」と綴られていることからも、誕生日を祝われていることがわかる。

女優キム・テヒに似ていると呼ばれるだけあって、目鼻立ちの整ったビジュアルで見る者を惹きつけたパク・キョル。投稿には「誕生日おめでとうございます」「とてつもない美貌ですね♡」「ゴルファーじゃなくて…芸能人？」「20代前半かと…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝パク・キョルInstagram）

パク・キョルは1996年1月9日生まれの30歳。2014年の仁川アジア大会の女子ゴルフ個人戦で金メダルを獲得すると、同年にKLPGAに入会しプロデビュー。2018年10月の「SKネットワークス・ソウル経済レディースクラシック」で初優勝を飾った。2016年から5年連続でKLPGA広報モデルに選ばれたこともあり、ファンの間では“韓国で最も美しい女優”キム・テヒにそっくりとも言われている。身長167cm。