力強いスイングのコツは「ヒザの使い方」に注目！米ツアー優勝プロの神ワザを解説

今年から新設された日本でのPGAツアー「ベイカレント クラシック」。世界のトップたちのスイングはまさに度肝を抜かれるものばかり。

トップ5に入った選手たちのパワー、正確性、再現性、そのクオリティの高さの秘密に迫る。

やわらかい動きでMAX加速するしなやかスイング

アドレス～バックスイング

アドレスでは右肩が通常よりもやや大きく下がっています。両腕がよく伸びたままバックスイングをしているので、手を使わずに胸の回転でクラブを動かしているのがわかります。左手の甲のロゴマークが正面からよく見えていますが、クラブフェースはやや地面方向を向いている。つまり、左手のグリップはややストロングになっているということです。

トップ～切り返し

【point】体をしなやかに使ったトップ（写真左）

左ヒザを無理に踏ん張っていないところや、左ヒジが軽く曲がっていて、腕にリラックス感があるところが特徴。体の硬いアマチュアには参考にしてほしいです。切り返しでは骨盤がターゲット方向へ移動する「バンプ」といわれる動作が見られます。この瞬間、左ヒザは外へ向き、骨盤と頭の位置にズレが生じる。体幹部分が側屈し、クラブ軌道はインサイド・アウトになります。

ダウンスイング～インパクト

【point】やや強めの側屈だが骨盤の傾きは少ない（写真左）

シャフトが地面と平行に近いポジションでは、ヒザにまだゆとりが見られる。ここからインパクトに向かってヒザを伸ばすことで、ヘッドスピードがさらに速くなります。インパクトでは右ヒジが曲がっているので、胸の正面よりも後方でボールをとらえている証拠。側屈は大きめですが、右カカトを上げることで、骨盤の右サイドが低くなりすぎるのを防いでいます。極度なインサイド・アウト軌道によるフックのミスをケアしているのです。

フォロースルー

【point】地面を蹴った反動で足の向きが変わる（写真左）

インパクト後の左足を見るとツマ先が大きくターゲット方向へ向いているのがわかります。左足で地面を前方と左（ターゲット方向）へ蹴り込むことで骨盤は強く方向転換をするのですが、そこに地面を垂直に蹴る力（バーティカルフォース）がかかることで、インパクト後にほんの少し空中に浮くような時間があります。その瞬間に蹴り込んだ勢いで足が回るのです。この踏み込みによって、すさまじい出力を足元から生み出します。

【神ワザPoint】

しなやかな動きから急激にクラブを加速させるスイングのポイントは「ヒザ」にある。バックスイングで少し内側へ入った左ヒザが、切り返しの瞬間にターゲット方向へ向く。回転の可動域を確保し、踏み込んでも骨盤がスライドしないので力強く振り切れる。

いかがでしたか？ ザンダー･シャウフェレ選手にぜひ注目してみてください！

ザンダー･シャウフェレ

●1993年生まれ、アメリカ出身。178cm、75kg。2015年にプロ転向。2020年の東京五輪男子ゴルフ競技で金メダルを獲得。満を持して今年の「ベイカレント クラシック」でカムバック優勝を飾り、キャリア10年目にして自身通算10勝目を達成した。

写真＝小林 司、渡辺義孝

撮影トーナメント＝ベイカレント クラシック

※選手の成績やデータは2025年11月15日現在