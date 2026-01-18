【SVリーグ】ウルフドッグス名古屋 1ー3 サントリーサンバーズ大阪（1月17日・男子第11節）

【映像】松井珠理奈の夫“ボイメン”辻本、“珍”始球式に参加

男子バレーボールの“珍”始球式が会場を盛り上げた。ウルフドッグス名古屋のホームゲームに愛知県の大村秀章知事と、アイドルグループ「BOYS AND MEN」のメンバーが登場。元SKE48で女優・松井珠理奈の夫としても話題を集める辻本達規も意外な形で参加し、ファンがSNSで「スタンド壮観だなぁ」と感嘆した14,000人を超える大観衆を試合前から盛り上げた。

1月17日に大同生命SVリーグ男子の第11節が行われ、ウルフドッグス名古屋はホーム「IGアリーナ」に前年度王者・サントリーサンバーズ大阪を迎えた。会場を埋め尽くす大観衆が見守ったゲームの前に始球式が行われると、ファンの笑顔が溢れる時間が訪れた。

コートに登場したのは、大村知事と、東海地方出身・在住のメンバーで構成されたエンターテイメント集団であり、歌やダンス、芝居、ミュージカルなど幅広く活動する名古屋発のご当地アイドルグループ「BOYS AND MEN」の4人。水色の衣装にWD名古屋の法被を羽織った田村侑久がコート後方に並び立ち、同時にアンダーハンドでサーブを放った。

大村知事のボールは相手コートまで完璧に届いた一方で、田村が打ったボールは明後日の方向へ飛んでしまう。大村知事がガッツポーズしながら歓喜する中、これを見たマスコットキャラクターのウルドくんが田村を“足蹴”にすると、大村知事も同様に足蹴にするジェスチャーを見せるなど、珍事へと発展。先日、元SKE48で女優・松井珠理奈との結婚を報告した辻本達規は、昨年末のライブ中にかかとを骨折したため車椅子に乗っての参加となったが、田村が倒れ込んで“手荒い”扱いを受ける姿を見て、手を叩きながら大爆笑していた。

一連のシーンを見守ったファンからはSNSでもリアクションが寄せられ、「ウルドくんが始球式ミスったボイメンの子を突き飛ばして押し倒してたがwww」「ウルドくんボイメンと仲良くてしねww」と喜び、会場中が大きな拍手に包まれる光景には「スタンド壮観だなぁ」と、大村知事と“ボイメン”による始球式に感嘆していた。

なお、試合はWD名古屋が第1セットを奪ったものの、19連勝中の王者・サントリーが底力を見せて最終スコア3―1で逆転勝利。破竹の20連勝で首位の座をキープした。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）